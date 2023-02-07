Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni memur alımı! KPSS puanıyla alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı başvurusu başladı. KPSS Puanı ile memur alımı yapılacak. Koşullar ve bölüm yayılımı ile ilgili detaylar haberimizde... Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı yapıyor. 350 memur almayı amaçlayarak eksikliğini tamamlamak isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı 1750 adaydan, Giriş sınavı sonucuna göre 350 kişiyi Vergi Müfettiş Yardımcısı pozisyonunda atamaya hazırlanıyor.
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı Şartları Nedir?
2023 senesi dahilinde Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı başvuru ekranı açıldı. 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı pozisyonu için başvuranların genel itibariylr 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki koşulları karşılaması beklenmektedir. Buna ek olarak, başvuranların şu koşullara uyması gerekiyor: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 senelerinde uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden birinde 80 ve daha fazla puan almış olması, En az dört yıllık yükseköğretim fakültelerinden hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler gibi bölümlerden mezun olmak, Vergi Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavına daha evvel en fazla iki defa katılmış olmak, 01 Ocak 1988 tarihinden veya daha sonra doğmuş ve sınav yapılacak yılın ocak ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Not: Bu koşullar yalnızca Vergi Müfettiş Yardımcısı pozisyonu için geçerlidir ve diğer pozisyonlar için farklı koşullar aranabilir.
Başvuru Süreci Başladı!
Memur alımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurular başlamıştır. Yalnızca İnternet üzerinden yapılan başvurular onaylanacaktır. Başvuru Tarihleri: Şubat ayının 2. haftası boyunca (6 - 17 Şubat 2023) başvurabilirsiniz. Başvuru Adresi: https://sinav.hmb.gov.tr/
Sınav Tarihleri: Giriş sınavının yazılı kısmı 18-19 Mart 2023 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihinde yapılacaktır.
Bakanlık Duyuru Yaptı
Yapılan duyuruda şartları taşımanın önemi, başvuru linki ve kayıt aşamasında adaylardan istenen bilgilere değinildi.
Nasıl Başvuru Yapılacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr)
başvurular, Sınav Başvuru Formunu doldurarak sağlanabilir. Başvuruya son bir ayda çekilen adaya ait vesikalık fotoğraf ve kendi el yazısıyla hazırladığı CV'nin yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması yoluyla başvurulabilir. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yalnızca websitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olacaktır.