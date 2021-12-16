Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda üst düzey değişiklik yapılmasına ilişkin alınan karar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararı hazırlandı. Atama kararında ise mevcut bakan yardımcıları görevlerinde alınarak yerlerine yenileri atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevlerinden alınırken, yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş'ın atamaları yapıldı.
Söz konusu atama kararının ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.
Mahmut Gürcan
MAHMUT GÜRCAN
YUSUF ELİTAŞ
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevlerinden alınırken, yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş'ın atamaları yapıldı.
Söz konusu atama kararının ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.
Mahmut Gürcan
MAHMUT GÜRCAN
YUSUF ELİTAŞ