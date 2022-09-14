EKONOMİ
14 Eylül 2022 - 01:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı resmen duyurdu! İş arayanların yüzü artık gülecek! 100 bin kişinin istihdam edileceği bakanlık alımlarının detayları belli oldu

İş arayan vatandaşların yüzünü güldürecek haber Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. 100.000 kişinin işe alınarak istihdamının sağlanacağı alımlarla ilgili açıklama yapan Bakan Nureddin Nebati vatandaşın yüzünü güldürdü. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi alımına dair detaylar...

EKONOMİ
14 Eylül 2022 - 01:31
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Hazine ve Maliye Bakanlığı resmen duyurdu! İş arayanların yüzü artık gülecek! 100 bin kişinin istihdam edileceği bakanlık alımlarının detayları belli oldu


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı paylaşımda sosyal konut ve istihdama dair müjdeyi verdi. 250.000 konut yapımından 1 milyonu aşkın vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Bakan Nebati, bu doğrultuda 100.000 kişiye de istihdam fırsatı sunacakları haberini verdi.

Konuya dair  açıklama yapan Bakan Nebati, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak sosyal konut projelerine değinerek kısa bir değerlendirmede bulundu. Bakan Nebati açıklamasında:



“Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz” sözlerine yer verdi.

 hazine ve maliye bakanlığı işçi alımı

1 milyonu aşkın kişi faydalanacak

Toplam 250.000 konutun çalışmalarına başlanacağını söyleyen bakan, ‘’Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız’’ ifadelerine yer verdi.

100 bin kişiye istihdam sağlanacak

Yaptığı açıklamasında işçi alımlarına da değinen Bakan Nebati, “Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun’’ sözleriyle 100.000 kişiye istihdam sağlayacakları haberini verdi.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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