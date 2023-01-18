Hazine ve Maliye Bakanlığı yana yakıla memur arıyor! KPSS puanı olanlar hemen başvursun: 50 memur alınacak! Başvuru şartları duyuruldu













Tam Olarak 50 Memur Alınacak

Başkent Ankara için Kontenjan;

İstanbul İçin Kontenjan;

Başvurular İçin Geç Kalmayın

Başvuru bağlantısı;

Başvuru koşulları:

Hazine ve Maliye Bakanı memur alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular başladı. Peki memur olmak isteyen kişiler başvuru nasıl yaparlar ve bu kişiler için açıklanan koşullar nasıldır. İşte ayrıntılar.Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı için başvuruların açıklandığını iletti. Geçen günlerde paylaşılan memur alımı detaylarına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı kapsamındaki boşlukları doldurmak amacıyla 50 memur alımı gerçekleştirileceğin, duyurdu. Alımlar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına kayıt olmak üzere 50 kişilik boş kadro şeklinde Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna ataması gerçekleştirilecektir.Bakanlık tarafından iki şehir Merkez Teşkilatında görev almak üzere 50 Memur Alımı gerçekleştirilecek. Alımlar Giriş sınavı şeklinde olacak. Bu doğrultuda ile göre kontenjan dağılım tablosu;4 Endüstri Mühendisliği, 7 Bilgisayar Mühendisliği, 3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 7 Ekonometri, 7 İşletme İktisat, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler 11 İktisat, 4 Hukuk şeklinde Başkent’te 43 Memur Alımı sağlanacak.2 Endüstri Mühendisliği, 2 Bilgisayar Mühendisliği, 2 Ekonometri, 1 Hukuk olacak şeklide totalde 7 memur alımı sağlanacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı başvuruları bugün itibariyle başlamış bulundu. Bu doğrultuda başvurular online şekilde gerçekleşecek. Başvuru için belirlen tarihler şu şekildedir; 16 Ocak 2023 – 27 Ocak 2023*657 sayılı devlet memurları kanunun 48.maddesindeki özellikleri taşıyor olmak * En az4 yıllık lisans eğitimi sağlayan hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile başka fakülteler den ve bunlara eşitliği olan bölümlerden mezun olmuş olmak *35 yaşını tamamlamamış olmak *2021 ya da2022 senesinde yapılan KPSS sınavından en alt taban puan 75 veya üzeri puanı almış olmak Bakanlık Girişi Sınavı Ne Zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımları için Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Bu doğrultuda ilk olan yazılı sınav 04/03/2023 tarihinde Başkent Ankara’da yapılacaktır.