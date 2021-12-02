SİYASET
02 Aralık 2021 - 17:44
Güncelleme: 02 Aralık 2021 - 17:48

Hazine ve Maliye Bakanlık görevini devralan Nureddin Nebati'den ilk açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını isteyerek istifa eden Lütfi Elvan'ın yerine atanan yardımcısı Nureddin Nebati TBMM'de yemin ederek yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Yemin töreninin hemen ardından ise Nureddin Nebati düzenlediği basın toplantısında ilk açıklamasını yaptı.

SİYASET
02 Aralık 2021 - 17:44
Güncelleme: 02 Aralık 2021 - 17:48
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Hazine ve Maliye Bakanlık görevini devralan Nureddin Nebati'den ilk açıklama!
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in açtığı oturumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden af talebini kabul ettiği Lütfi Elvan'ın yerine Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Nureddin Nebati'nin atanmasıyla ilgili tezkere okundu. Tezkerenin okunması sonrasında ant içmesi için Nebati kürsüye davet edildi ve yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yeminini etti. 








Yemin töreni sonrası eski bakan Lütfi Elvan'la ortak bir bası toplantısı düzenleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin artık yeni bir yola girdiğini ve bu yolda önceliklerinin ilk olarak düşük faiz olduğunu söyledi.

'SORUMLULUKLARIN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Yeni görevi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bakan Nureddin Nebati, Türk milletine bu makamın büyük sorumluluk gerektirdiğini ve kendisinin de bu sorumluluğu aldığını belirterek, aldığı bu büyük görevde gerekli tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret edeceğini aktardı.



Bakan Nebati, konuşmasının devamında bu süreç içerisinde en önemli önceliklerinin  yüksek faiz olmadığını belirterek, şimdi Türkiye'ye yatırım üretimle birlikte ihracat artışını tetiklemek için cari açık-dış borç gibi sorunları bertaraf edip istihdamı artırmak ve aynı zamanda da ücret artışını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
 
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