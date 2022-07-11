GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 11:54

Hazır giyim ve ayakkabı sektörü yeni zamlara hazırlanıyor!

Sektör temsilcileri yaz aylarını bitiminden sonra Eylül veya Ekim gibi ayakkabıda için yüzde 30, hazır giyim içinde yüzde 100'ü geçen yeni zamlara hazırlanıyor.

GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 11:54
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Hazır giyim ve ayakkabı sektörü yeni zamlara hazırlanıyor!


Küresel alanda ham madde ve emtia fiyatlarında düşüş devam etse de döviz kurlarında sürekli yaşanan artış birçok ürünün fiyatını da etkiliyor. Dolarda meydana gelen bu hızlı artışın hazır giyim ayakkabı fiyatlarının da artmasına neden olacağı söyleniyor. Yeni zamların ise yaz aylarının bitmesi yani sonbahar aylarında gelmesi bekleniyor.

Hazır giyime yüzde 100 zam!

Hazır giyime yüzde 100 zam!



Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten ile Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yazın bitmesinin hemen ardından gelecek sonbahar aylarında hazır giyim ve ayakkabı fiyatlarının yeniden güncelleneceği söylendi. Bu yöndeki beklentilerin ise ayakkabı için yüzde 30, hazır giyim için de yüzde 100'ü geçen zamların olacağı şeklinde oldu.

Hazır giyim ve ayakkabı sektörü

Fiyat artışları Eylül ve Ekim aylarında hissedilecek

İçten, yaptığı konuşmasında kışlık olarak kullanılan tüm ürünlerin çıkması ile birlikte yeni zamlı fiyatların uygulanacağını belirtirken bu zamların ise Eylül ya da Ekim aylarında hissedileceğini söyledi.

BMD Başkanı Sinan Öncel'de fiyatlarda yıllık olarak gelen zammın yaklaşık olarak yüzde 80 olduğunu ve kış ayları içinde yapılan zamların yüzde 100’ü de aşarak neredeyse yüzde 130’a çıkmasını beklediklerini aktardı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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