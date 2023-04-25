Hazırda 90 bin TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak'tan satılık ucuz arsalar için son başvuru tarihi...







90 BİN TL'YE ARSA SATIŞI







Milli Emlak Genel Müdürlüğü mal sahibi olmak isteyen insanların yüzünü güldürecek arsa satışlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor. Peki 90 bin TL bedeli olan arsa satışı ne zaman? Arsa bilgileri neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyurulan haberlere göre Balıkesir ilinde 91 bin TL bedelli konut imarlı arsa satışı başlıyor. Arsa satışları ihale usulü yapılacak ve KDV muafiyeti uygulanacak. İhaleler Mayıs ayında başlayacak. 91 bin TL tutarla satışa çıkan arsa ise Balıkesir Sındırgı ilçesinde yer alıyor. Arsanın yüz ölçümü 260 metrekare olarak belirlendi.Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen haberlere göre arsanın ihale tarihi 11 Mayıs olarak belirlendi. Konut imarlı olarak satışa sunulan arsanın geçici teminat bedel 18 bin 200 TL olarak belirtildi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan arsa bilgileri ise şu şekilde; İhale bedeli 91 bin TL, teminat bedeli 18 bin 200 TL, yüz ölçümü 260 metrekare, ihale tarihi 11 Mayıs saat 16.00, iletişim adresi http://balikesir.csb.gov.tr/, telefon numarası 0266 224 47 15, taşınmaz numarası 10180101652, pafta ada parsel bilgileri 1/199/8, konut imarlı, yasal dayanak 2886/45.