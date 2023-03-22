HDP'den 14 Mayıs kararı: 'Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacak!'







KARARI PERVİN BULDAN AÇIKLADI







Aralarında HDP, TİP ve EMEP'in de bulunduğu 6 siyasi partinin oluşturduğu Emek Özgürlük İttifakı son toplantısında kendi adına seçimlere katılma ve 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermeme kararı aldı.Emek ve Özgürlük İttifakı tarafından alınan karar hakkında açıklamayı ise HDP eş genel başkanı Pervin Buldan yaptı. Pervin Buldan açıklamasında, "Tarihi sorumluluğumuz yerine getirilecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermeyeceğimizi beyan ederiz." şeklinde ifadeler kullandı.