SİYASET
22 Mart 2023 - 13:14

HDP'den 14 Mayıs kararı: 'Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacak!'

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) de içinde bulunduğu Emek Özgürlük İttifakı, aldıkları ortak kararı kamuoyuna duyurdular. Alınan kararda 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarılmayacağı yer aldı.

SİYASET
22 Mart 2023 - 13:14
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HDP'den 14 Mayıs kararı: 'Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacak!'


Aralarında HDP, TİP ve EMEP'in de bulunduğu 6 siyasi partinin oluşturduğu Emek Özgürlük İttifakı son toplantısında kendi adına seçimlere katılma ve 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermeme kararı aldı.

KARARI PERVİN BULDAN AÇIKLADI

'Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacak!'



Emek ve Özgürlük İttifakı tarafından alınan karar hakkında açıklamayı ise HDP eş genel başkanı Pervin Buldan yaptı. Pervin Buldan açıklamasında, "Tarihi sorumluluğumuz yerine getirilecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermeyeceğimizi beyan ederiz." şeklinde ifadeler kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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