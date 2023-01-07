GÜNDEM
07 Ocak 2023 - 16:22

HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dengesini değiştirecek karar! Kendi adayını kendisi çıkaracak..

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanı adayıyla 2023 genel seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

GÜNDEM
07 Ocak 2023 - 16:22
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HDP'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dengesini değiştirecek karar! Kendi adayını kendisi çıkaracak..
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2023 genel seçimlerinde tüm dengeleri alt üst edebilecek yeni bir karar alındı. HDP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylık açıklaması gündemde büyük etki yarattı.

Altı kişilik kurul için adaylık sürecinde kaos yaşansa da arka planda HDP'nin destek vereceği yönündeki iddialar artık sona erdi. Gizli ortak şeklinde tanımlanan HDP'nin dışarıdan destek sağlayacağı söylenirken şimdi parti kendi adayını kendilerinin belirleyeceğini açıkladı.



HDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kendi adayını kendisi çıkaracak

"HDP KENDİ ADAYLARIMIZI AÇIKLAYACAK"

Koalisyon adaylarının 18 Haziran 2023'te yapılma ihtimaline göre 30 Nisan, 7 Mayıs veya 14 Mayıs'ta erken seçim yapılabileceğini netleştirmeye başladığı son günlerde HDP'den yeni bir açıklama geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Halkın demokrasi partisi olarak cumhurbaşkanı adayımızı en kısa sürede Türk halkıyla paylaşacağız" dedi. Yani HDP kendi adayını tanıtacak, kendi adayını tanıtacak ve kendi adayıyla seçime katılacak.

Cumhur İttifakı’yla ve Millet İttifakı’yla ortaklığımız yoktur. Ama tabii ki ilkeli yaklaşımlarımız var. Yeri geldiğinde oturup bu ilkeli yaklaşımları konuşabiliriz, yeri geldiğinde ise müzakere ederiz ve konuşuruz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi çıkardığı aday ile seçimlere gitmek."

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKMAZI

Millet İttifakının seçmenlerinin Cumhurbaşkanı adaylarını merak ettiği şu günlerde henüz net bir açıklama yapılmadı. 30 Ocak'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında 11'inci kez altı masa toplanacak. Görüşmenin ardından adaylık süreciyle ilgili bazı detayların verileceği söylendi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin seçim kararı sonrası kendi adaylarını açıklayacağını söyledi. Net bir karar alındıktan sonra 6 kişilik kurul için aday açıklanabilir veya uzlaşma sağlandığı anda gündeme gelecek olan Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun seçeceği adaylardan bir tanesi daha çıkabilir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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