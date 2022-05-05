GÜNDEM
05 Mayıs 2022 - 11:20

HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan İzmir'de yakalanarak tutuklandı

Hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan Şanlıurfa Ceylanpınar'ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de yakalanarak tutuklandı.

GÜNDEM
05 Mayıs 2022 - 11:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan İzmir'de yakalanarak tutuklandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin eski belediye başkanı olan avukat ve aynı zamanda HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan noter şubesinde, motosikletli timleri ekipleri tarafından 28 Nisan günü yakalanarak gözaltına alındı.

Eski belediye başkanı İsmail Arslan hakkında 'örgüt üyeliği' iddiasıyla kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan İsmail Arslan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Buca Kırklar F tipi cezaevine gönderildi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşeceklerinin sinyalini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşeceklerinin sinyalini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüşme gerçekleştirdi
Son Haberler
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bazı bölgelerde sıcaklıklar kendini hissettirecek
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bazı bölgelerde sıcaklıklar...
Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı
Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı
Zincir marketten yemek için aldığı sandviç kabusu yaşattı
Zincir marketten yemek için aldığı sandviç kabusu yaşattı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bordo mavi bayrak süsledi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bordo mavi bayrak süsledi
Bayram'ın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Bayram'ın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşeceklerinin sinyalini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşeceklerinin sinyalini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüşme...
Anadolu Efes'ten büyük başarı! 5. kez Final-Four'da
Anadolu Efes'ten büyük başarı! 5. kez Final-Four'da
Polis'ten göçmen evine baskın!
Polis'ten göçmen evine baskın!
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!