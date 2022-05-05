HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan İzmir'de yakalanarak tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin eski belediye başkanı olan avukat ve aynı zamanda HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan noter şubesinde, motosikletli timleri ekipleri tarafından 28 Nisan günü yakalanarak gözaltına alındı.
Eski belediye başkanı İsmail Arslan hakkında 'örgüt üyeliği' iddiasıyla kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan İsmail Arslan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Buca Kırklar F tipi cezaevine gönderildi.
Eski belediye başkanı İsmail Arslan hakkında 'örgüt üyeliği' iddiasıyla kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan İsmail Arslan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Buca Kırklar F tipi cezaevine gönderildi.