HDP'li Semra Güzel için hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye sunuldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen 'Koçero Meleti' kod adını kullanan terörist Volkan Bora ile aşk yaşayan ve terörist kıyafetleri giyerek elinde silahlarla sevgilisiyle fotoğrafla çektiren HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, AK Parti ve MHP'nin tepkilerini toplamıştı.
Teröristlerin kamplarına giden ve örgüt üyeleriyle fotoğrafları olan HDP'li velik Semra Güzel hakkında bir dokunulmazlık fezlekesi hazırlanmasına karar verildi Hazırlanan 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi' Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri tarafından kabul edildi ve Meclis Karma Komisyonu'na gönderildi.
Teröristlerin kamplarına giden ve örgüt üyeleriyle fotoğrafları olan HDP'li velik Semra Güzel hakkında bir dokunulmazlık fezlekesi hazırlanmasına karar verildi Hazırlanan 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi' Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri tarafından kabul edildi ve Meclis Karma Komisyonu'na gönderildi.