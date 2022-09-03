HDP'li Semra Güzel, SEGBİS aracılığıyla Ankara’ya bağlanarak ifade verecek

Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel alınan bilgilere göre dün Edirne istikametinde sahte pasaportla ülke dışına kaçmaya çalışırken Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü ortak operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Güzel, burada SEGBİS aracılığıyla Ankara'ya bağlanarak ifade verecek. Güzel'in İstanbul'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Elif Somuncu