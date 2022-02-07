GÜNDEM
07 Şubat 2022 - 00:36

HDP milletvekili Hüda Kaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı haberini aldıktan sonra bir mesaj yayınlayan DP'li Hüda Kaya, 'Dilerim geçmiş olmasın' ifadelerini kullanarak nefret dolu paylaşımda bulundu.

GÜNDEM
07 Şubat 2022 - 00:36
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HDP milletvekili Hüda Kaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında nefret dolu paylaşım!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonuçlarının pozitif olarak çıktığı haberinin ardından, tüm siyaset, spor ce sanat dünyasında Erdoğan'a geçmiş olsun dilekleri iletildi. Geçmiş olsun dileği sadece HDP'den gelmedi.








Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığına karşılık olarak bir mesaj yayınlayan HDP'li milletvekili Hüda Kaya, Twitter hesabı üzerinden 'Dilerim geçmiş olmasın' ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulunurken Kaya, bu hareketiyle, Erdoğan'a sosyal medya hesabından nefretlerini kustu.



Hüda Kaya'nın mesajına bazı takipçileri çirkin sözlerle cevap vererek desteklerken özellikle AK Parti'li vekiller yayınlanan mesajla ilgili tepkilerini dile getirdi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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