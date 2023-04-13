HDP'nin Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi!

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Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Meclis Grup Başkanvekili olan ve aynı zamanda Siirt Milletvekili olarak Meclis'ye görev yapan Meral Danış Beştaş, seçim çalışması için gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde akşam saatlerinde bir trafik kazası geçirdi. Beştaş, sürücüsü Vefa Uysal ve parti liderinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılan Beştaş ve beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Beştaş'ın bel ağrısından dolayı bir süre daha hastanede müşaade altında tutulacağı bildirildi. Hastane yetkilileri, Beştaş'ın durumunun ciddi olduğu yönündeki iddiaları, vücudunda kırık kemik olup olmadığı konusunda kontrollerinin yapıldığı ve hayati bir durumunun bulunmadığını söyleyerek yalanladı.Meral Danış Beştaş'ın Karayazı Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken ambulansa alınarak Erzurum Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve burada testlerin yapılacağı, gerekirse helikopterle Ankara'ya götürüleceği öğrenildi. Meral Danış Beştaş, seçim listeleri hazırlandığında Yeşil Sol Parti tarafından Erzurum'un 1. sıra vekil adayı olarak gösterildi.