GÜNDEM
11 Kasım 2021 - 10:33
Güncelleme: 11 Kasım 2021 - 10:33

HDP'nin kapatılma davasına ilişkin savunma, Yargıtay'a gönderildi!

HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davaya ilişki yapılan savunma dosyası bugün Yargıtay'a gönderildi.

GÜNDEM
11 Kasım 2021 - 10:33
Güncelleme: 11 Kasım 2021 - 10:33
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HDP'nin kapatılma davasına ilişkin savunma, Yargıtay'a gönderildi!
Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin yürütülen dava sürecinde ön savunma ile ilgili incelemeyi tamamlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin'in ise dosyayı inceleyerek önümüzdeki bir ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.




Anayasa Mahkemesi'nden gelen savunma dosyasını incelemeye alacak olan Başsavcı Bekir Şahin, dosyada esas hakkındaki görüşünü hazırlayacak ve tekrar Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Bu görüş aynı zamanda HDP'ye gönderilecek. Daha sonra AYM'nin belirleyeceği tarihlerde Başsavcı sözlü açıklama yaptıktan sonra HDP yetkilileri de mahkemeye sözlü savunmalarını sunacaklar. 
 
# hdp# kapatılma davası# savunma# anayasa mahkemesi# yargıtay
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