HDP'nin nevruz etkinliğinde Öcalan lehine sloganlar atıldı!

HDP'nin Nevruz kutlamasında Abdullah Öcalan'a seslenen sloganlar atıldığı görüldü. Her yıl Mart ayında kutlanan Nevruz Bayramı, çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmakta ve birçok millet ve medeniyet için büyük manevi değer taşımaktadır. Ancak, bu bayramı kendilerine mal etmek isteyen gruplar malum provokasyonlarına devam ediyor.PKK'nın siyasi kolu olarak bilinen HDP öncülüğünde bu yılki İstanbul Nevruzu, 'Her Nevruz, Her An Özgür' ve 'Nevruz Ateşiyle Özgürlük' sloganlarıyla Yenikapı Meydanı'nda yapıldı. İstanbul'un merkezinde gerçekleştirilen kutlamada skandal görüntüler ortaya çıktı.Nevruzu kutlamak için Yenikapı Meydanı'nda toplanan kalabalık, terör lideri Abdullah Öcalan'a destek için "Biji Seloc Apo" sloganları attı. Mitinge HDP'nin yanı sıra sosyalist partiler ve gruplar da kendi pankart ve flamalarıyla katıldı. Yenikapı'da ise miting alanındaki görevlilerin de yeşil sol önlük giymesine karşın, HDP'nin kapatılması olayı nedeniyle "B Planı" olarak öne sürülen yeşil sol bayrağın hakim olduğu görüldü.Aynı ittifaka mensup Türkiye İşçi Partisi de mitinge katıldı.