HDP'nin sözlü savunma tarihine AYM'den ek süre!







HDP'NİN EK SÜRE TALEBİ KABUL EDİLDİ







Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) açılan HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada partinin yetkili isimlerinin sözlü savunma yapmaları istenmişti. Daha önce yapılan bir açıklamada HDP'nin sözlü savunmasını 14 Şubat tarihinde yapmaları yönünde bir karar alındığı bildirilmişti.HDP'nin AYM'ye sunduğu talep dilekçesinde sözlü savunma için ek süre istendi. TAkebi değerlendşrmeye alan AYM üyeleri ise, HDP'nin sözlü savunma için ek süre talebini kabul ettiklerini belirterek süreci 11 Nisan'a kadar uzatıklarını bildirdiler. 21 Haziran 2021 tarihinde iddianamenin kabulüyle başlayan davada, heyetin Anayasa Mahkemesi'nden savunma istemesi için tanınan süre dolmuştu. Kapanış davasındaki yargılamalar kapsamında HDP yetkilileri, 14 Mart tarihinde sözlü savunma yapmaya karar verdi. HDP'nin sözlü savunması, partinin talebi üzerine ise mahkeme heyeti ek süre verdi ve savunmayı 11 Nisan'a erteledi.