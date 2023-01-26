Anayasa Mahkemesi (AYM) Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılma sürecinin 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrasına ertelenmesi talebini oybirliğiyle reddetti. Bu arada, tasarının savunması için 15 gün daha verilmesine karar verildi. Bu kapsamda 14 Mart Salı günü parti esasa ilişkin savunmasını mahkemede sunacak. HDP, kapatma davasına ilişkin sözlü savunma da dahil olmak üzere tüm yasal işlemlerin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrasına ertelenmesi için geçen hafta Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. HDP başvurusunda, Yargıtay Başsavcılığının davanın esası ile de ilgili olan talebinde bulunan yeni bilgiler ve bu bilgilere dayalı belgelerin kapsamı göz önüne alındığında, bu kapsamda savunma hazırlanması mümkün olmadığını belirterek 2 aydan az olmaması kaydıyla ek süre talebinde bulunmuştu.
GÜNDEM
26 Ocak 2023 - 13:55
'HDP seçimden sonra kapatılsın' talebi AYM kurulunda reddedildi!
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "kapatma sürecinin seçim sonrasına ertelenmesi" talebini reddetti. 14 Mart tarihinde görülecek olan duruşmada, partinin konuyu savunacağına karar verdi.
GÜNDEM
26 Ocak 2023 - 13:55