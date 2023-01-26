'HDP seçimden sonra kapatılsın' talebi AYM kurulunda reddedildi!













TALEBİN REDDİ OY BİRLİĞİYLE İLE..

SAVUNMAYA EK 15 GÜN SÜRE

Anayasa Mahkemesi (AYM) Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılma sürecinin 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrasına ertelenmesi talebini oybirliğiyle reddetti. Bu arada, tasarının savunması için 15 gün daha verilmesine karar verildi. Bu kapsamda 14 Mart Salı günü parti esasa ilişkin savunmasını mahkemede sunacak. HDP, kapatma davasına ilişkin sözlü savunma da dahil olmak üzere tüm yasal işlemlerin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrasına ertelenmesi için geçen hafta Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. HDP başvurusunda, Yargıtay Başsavcılığının davanın esası ile de ilgili olan talebinde bulunan yeni bilgiler ve bu bilgilere dayalı belgelerin kapsamı göz önüne alındığında, bu kapsamda savunma hazırlanması mümkün olmadığını belirterek 2 aydan az olmaması kaydıyla ek süre talebinde bulunmuştu.Atanan raportörün talebi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne sunulan raporun ardından AYM Genel Kurulunda partinin talebi görüşüldü. Yargıtay, kapatılan davanın seçim sonrasına taşınması talebini oybirliğiyle reddetti.Partinin Hazine hesabının dondurulması kararına karşı savunmasını hazırlamak için iki ay ek süre talebi reddedildi ve partiye 15 gün ek süre verilmesine karar verildi. HDP'nin Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararıyla 14 Mart'ta savunmasını yapacağı söylendi.