SİYASET
07 Eylül 2022 - 14:59

'HDP'ye bakanlık' ifadeleri İYİ Parti'de istifa ile sonuçlandı

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği konusundaki açıklaması İYİ Parti'de istifa ile sonuçlandı. İYİ Partili Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, bu ifadeleri kabul etmedi ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SİYASET
07 Eylül 2022 - 14:59
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'HDP'ye bakanlık' ifadeleri İYİ Parti'de istifa ile sonuçlandı


İYİ Parti'nin Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP Genel Başkan yardımcılığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in HDP hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Özışık, altılı masanın ortağı olan CHP'nin 'HDP'ye Bakanlık verilebilir' zihniyetini kabul etmediğini ve bu nedenle de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Metin Özışık

Metin Özışık'tan istifa açıklaması



CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakan verilebileceğini açıklamasının ardından ilk istifa geldi . İYİ Parti'nin Yozgat İl Başkanı Metin Özışık görevinden istifa ederek ayrıldı. Özşık'ın istifa dilekçesinde "PKK'ya bakanlık verilebilir" diye düşünen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Özışık'ın istifa dilekçesindeki açıklaması şöyle;

Metin Özışık

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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