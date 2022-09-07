'HDP'ye bakanlık' ifadeleri İYİ Parti'de istifa ile sonuçlandı

İYİ Parti'nin Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP Genel Başkan yardımcılığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in HDP hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Özışık, altılı masanın ortağı olan CHP'nin 'HDP'ye Bakanlık verilebilir' zihniyetini kabul etmediğini ve bu nedenle de partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Metin Özışık'tan istifa açıklaması
CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakan verilebileceğini açıklamasının ardından ilk istifa geldi . İYİ Parti'nin Yozgat İl Başkanı Metin Özışık görevinden istifa ederek ayrıldı. Özşık'ın istifa dilekçesinde "PKK'ya bakanlık verilebilir" diye düşünen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.