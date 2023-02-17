Hedeflerin odağı olan Oğuzhan Uğur'dan beklenmeyen çıkış! 'Silivri'de yatarım' Sosyal medyanın gündemine oturdu!













''BU DA ONLARI ÇOK SİNİRLENDİRİYOR''

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem 10 ili derinden sarsarken 13 milyon insan bu depremden etkilendi. Deprem sonrasında ilk yardım olarak faaliyetler başlarken AHBAP Derneği ve Babala TV olarak Oğuzhan Uğur ile beraber Haluk Levent yardım çağrılarında bulundu. Yardımlar çığ gibi büyümeye devam ederken iktidar tarafından hedef haline gelen bu iki isim sessiz kalmadı. Oğuzhan Uğur'dan beklenmedik yeni açıklama gelirken ağızlar açık kaldı. Oğuzhan Uğur, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendilerini hedef göstermesi hakkında konuşurken Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığına dair paylaşımlara dair savcılık üzerinden soruşturma başlatıldığı ve bunun üzerine Uğur ifade vermek için savcılığın yolunu tuttuğu görüldü. Bunun üzerine Uğur, Bahçeli'nin açıklamasıyla biraz irkildik. Kendisini yanlış bilgilendirildiğini düşünüyoruz. Konunun örgütlü kötülük olduğunun farkındayız ifadeleri kullanılırken aynı zamanda bununla uğraşacağıma belki iki tır daha gönderebilirdim sözleri gündeme damgasını vurdu.Uğur, beni korkutamazlar Silivri'ye gitmiş gelmiş adamım. Ayrıca çocuğum da yok, gider yatarım ifadelerini kullanması üzerine ortalık iyice gerildi.Halk TV yazarı İsmail Saymaz tarafından Oğuzhan Uğur'a sorular yöneltilirken Uğur ise tek tek cevap verdi. Depremin yaşanmasıyla beraber ilk dakikadan beri insanların hayatlarına kendilerinin dokunduğunu söyleyen Uğur, aynı zamanda sosyal medya üzerinden “Ulan Oğuzhan Uğur, ulan Haluk Levent size helal olsun, devlet sizin gibi çalışmıyor” ifadeleri kullanıldıkça Uğur ve Levent'in isimlerinin ön plana çıktığı yetkililer tarafından eleştirilere neden olduğu söyleniyor. Uğur, amaçlarının bizi yıpratmak olduğu ve bizi yıpratsalardı tek yardım eden kendileri olacaktı. Çünkü bizden başka yardım eden kimse yok ifadeleri kullanıldı.