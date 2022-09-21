YAŞAM
21 Eylül 2022 - 17:40

Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştüğü için yaşamını yitiren 2 Rus personelin kimlikleri belli oldu.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 17:40
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Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu


Saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü. 

Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere yollandı.



“Helikopter önce yola çarptı”

“Helikopterler sabahta gelip geçiyordu. Ben iş makinesinde çalışıyordum, tuz topluyordum. O sırada hızlı bir şekilde geliyordu yola çarptı ve yan yataraktan gitti. Ben iş makinesinden inip geldim. 4 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi helikopterin altında kalmış, Türk olup olmadıklarını sordum. 5 Rus, 2 Türk olduklarını söylediler.”

Mehmet Barlas - Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat - Atilla Özer
 

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