Hem dava ediliyor hem de kadro dışı kalıyor!













Kulüp cephesinden açıklama geldi

Manchester United son röportajı nedeniyle Cristiano Ronaldo'ya dava açacağı ve kadro dışı bırakacağı bilgisi İngiltere basınını salladı. Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun yakın zamanda verdiği bir röportajda ortaya attığı iddiaların ardından sözleşmenin ihlali iddiasıyla dava açması için avukatlarını görevlendirdi ve kulüp konuya hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istiyor. Aynı zamanda süresiz olarak kadro dışı bırakma noktasında karar alındığı da konuşuluyor.Bu, Ronaldo'nun neredeyse kesin olarak bir daha United için oynamayacağı anlamına geliyor ve 37 yaşındaki oyuncuya Katar'daki Dünya Kupası dönüşü sonrası ayrılık yolu göründü. Talk TV'de Piers Morgan'a konuşan Ronaldo United hakkında bir dizi iddiada bulunmuştu. Bu iddialar arasında kulüp tarafından ayrılmaya zorlandığı, Nisan ayında yeni doğan oğlu öldükten sonra teknik ekip ve üst düzey yöneticilerin kendisine anlayış göstermediği, kulübün sahipleri Glazer ailesinin kulübü umursamadığı ve menajer Erik ten Hag'in kendisine saygı duymadığı da bulunuyordu.Bugün kulüpten yapılan açıklamada "Manchester United bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son medya röportajına cevaben gerekli adımları atmıştır. Bu süreç sonuçlanana kadar daha fazla yorum yapmayacağız."denildi. Ronaldo'nun sözleşmesi haftada yaklaşık 500,000 Sterlin değerinde ve Temmuz ayında sona eriyor. United'ın, yaz aylarında ayrılmak isteyen Ronaldo'nun verdiği röportaj hakkında önceden bilgisi olmadığı öğrenildi. Ronaldo'nun Portekiz takımıyla birlikte bugün Doha'ya varması ve Cumartesi öğleden sonra takımın ilk antrenmanını yapması bekleniyor.