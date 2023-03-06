EKONOMİ
06 Mart 2023 - 13:41

Hem emekliler hem asgari ücretliler bayram edecek! Ek zam ile yeni maaş tablosu yayınlandı

Emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran açıklama yapıldı. Maaşlara yapılacak ek zam için tarih tüyosu verilirken yeni maaş rakamları da belirginleşti.

EKONOMİ
06 Mart 2023 - 13:41
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Hem emekliler hem asgari ücretliler bayram edecek! Ek zam ile yeni maaş tablosu yayınlandı


Asgari ücrete ve maaşlara ek zam yapılması yönünde kulislerde konuşmalar dönerken vatandaşların ekonomik zorluk yaşamasıyla beraber ihtiyaçlar zaman içinde zor karşılanır hale geldi. Bunun üzerine çalışanların sevinmesine yol açan ek zam müjdesi devlet tarafından duyuruldu. Milyonlarca kişinin yüzünü güldüren ek zam da son durum merak edilirken bu yönde işlemlerin nasıl ilerlediği araştırılmaya başlandı.

Ek zam müjdesi



Yapılan araştırmalar sonrasında asgari ücret ek zamları ve memur ve emekli maaşları için ek zam planları yapılırken işlemlerin tamamlanmasında önemli hale gelindi. Özenli bir şekilde icra edilen alımlar sonrasında düzenlemelerin sağlanarak planların yapılması ve bu planlar içerisinde düzenlemeler gerçekleştirilirken sorunların en aza indirilmesi gerektiği belirlenerek işlemler yapıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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