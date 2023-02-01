Hem emekliye hem memura okkalı ödeme! 5.000-10.000 TL arası karşılıksız verilecek







MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİ İÇİN BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI: 31 OCAK 2023 Milyonlarca memur ve emekli, her yıl bankaların kredi faiz oranlarından faydalanmaya devam ediyor. Bankalar, 31 Ocak 2023 tarihinde faiz oranlarını güncellemiştir. Özellikle 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 bin TL ve üzeri kredi çekmek isteyenler için müjde!





Kamu ve özel bankalar, TC kimlik numarası ile şubeye giderek detaylı bilgi alabilecekler. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, tüm bankaların faiz oranlarını dikkatle incelemelidir.

HALKBANK FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

TEB FAİZ ORANLARI

TC KİMLİK NUMARANIZ İLE ŞUBEYE GİDİP DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ

Bankaların 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olan faiz oranlarının detaylarını içeren duyuru kamu ve özel bankalardan yapılmıştır.Halkbank faiz oranları: İhtiyaç kredisi 1,89, Taşıt kredisi 1,59, Konut kredisi 1,2.Ziraat Bankası faiz oranları: İhtiyaç kredisi 1,79, Taşıt kredisi 1,59, Konut kredisi 1,36. Vakıfbank faiz oranları: İhtiyaç kredisi 1,55, Taşıt kredisi 1,59, Konut kredisi ADK 1,29.TEB faiz oranları: İhtiyaç kredisi 1,64, Taşıt kredisi 2,14. Bankaların faiz oranlarını güncelleyerek, memur ve emeklilerin kredi almalarında kolaylıklar sağlayan bu haber, memurlar ve emekliler arasında büyük bir sevincin habercisi oldu.Bankalardan gelen duyuruyla, TC kimlik numarası ile şubeye giderek detaylı bilgi alabilecekler. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 bin TL ve üstü kredi çekmek isteyenlere de bankaların düşük faiz oranlarından faydalanma olanağı sunuluyor. Bankalar tarafından verilen bu güncel faiz oranlarının, memurlar ve emeklilerin kredi almalarına yardımcı olacağı kesin!