GÜNDEM
01 Şubat 2023 - 21:15

Hem emekliye hem memura okkalı ödeme! 5.000-10.000 TL arası karşılıksız verilecek

Bankalardan memur ve emekliye kredi kolaylığı! TC kimlik numaranız ile bankaya gidip bilgi alabilirsiniz! İşte finansmanın faizi, hangi bankada hangi oranda faiz var gibi detaylar...

GÜNDEM
01 Şubat 2023 - 21:15
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Hem emekliye hem memura okkalı ödeme! 5.000-10.000 TL arası karşılıksız verilecek
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Bankaların 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olan faiz oranlarının detaylarını içeren duyuru kamu ve özel bankalardan yapılmıştır. 

MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİ İÇİN BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI: 31 OCAK 2023 

Milyonlarca memur ve emekli, her yıl bankaların kredi faiz oranlarından faydalanmaya devam ediyor. Bankalar, 31 Ocak 2023 tarihinde faiz oranlarını güncellemiştir. Özellikle 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 bin TL ve üzeri kredi çekmek isteyenler için müjde! 



 

Kredi

 

Kamu ve özel bankalar, TC kimlik numarası ile şubeye giderek detaylı bilgi alabilecekler. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, tüm bankaların faiz oranlarını dikkatle incelemelidir. 

 

Halkbank

 

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Halkbank faiz oranları: İhtiyaç kredisi 1,89, Taşıt kredisi 1,59, Konut kredisi 1,2. 

 

Ziraat

 

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası faiz oranları: İhtiyaç kredisi 1,79, Taşıt kredisi 1,59, Konut kredisi 1,36. Vakıfbank faiz oranları: İhtiyaç kredisi 1,55, Taşıt kredisi 1,59, Konut kredisi ADK 1,29. 

 

TEB

 

TEB FAİZ ORANLARI

TEB faiz oranları: İhtiyaç kredisi 1,64, Taşıt kredisi 2,14. Bankaların faiz oranlarını güncelleyerek, memur ve emeklilerin kredi almalarında kolaylıklar sağlayan bu haber, memurlar ve emekliler arasında büyük bir sevincin habercisi oldu. 

 

TC KİMLİK NUMARANIZ İLE ŞUBEYE GİDİP DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ

Bankalardan gelen duyuruyla, TC kimlik numarası ile şubeye giderek detaylı bilgi alabilecekler. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 bin TL ve üstü kredi çekmek isteyenlere de bankaların düşük faiz oranlarından faydalanma olanağı sunuluyor. Bankalar tarafından verilen bu güncel faiz oranlarının, memurlar ve emeklilerin kredi almalarına yardımcı olacağı kesin!

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Mert Batı
Mert Batı
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