Bankaların 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olan faiz oranlarının detaylarını içeren duyuru kamu ve özel bankalardan yapılmıştır.
GÜNDEM
01 Şubat 2023 - 21:15
Hem emekliye hem memura okkalı ödeme! 5.000-10.000 TL arası karşılıksız verilecek
Bankalardan memur ve emekliye kredi kolaylığı! TC kimlik numaranız ile bankaya gidip bilgi alabilirsiniz! İşte finansmanın faizi, hangi bankada hangi oranda faiz var gibi detaylar...
GÜNDEM
01 Şubat 2023 - 21:15
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MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİ İÇİN BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI: 31 OCAK 2023 Milyonlarca memur ve emekli, her yıl bankaların kredi faiz oranlarından faydalanmaya devam ediyor. Bankalar, 31 Ocak 2023 tarihinde faiz oranlarını güncellemiştir. Özellikle 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 bin TL ve üzeri kredi çekmek isteyenler için müjde! Halkbank faiz oranları: İhtiyaç kredisi 1,89, Taşıt kredisi 1,59, Konut kredisi 1,2.
MİLYONLARCA MEMUR VE EMEKLİ İÇİN BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI: 31 OCAK 2023 Milyonlarca memur ve emekli, her yıl bankaların kredi faiz oranlarından faydalanmaya devam ediyor. Bankalar, 31 Ocak 2023 tarihinde faiz oranlarını güncellemiştir. Özellikle 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 bin TL ve üzeri kredi çekmek isteyenler için müjde! Halkbank faiz oranları: İhtiyaç kredisi 1,89, Taşıt kredisi 1,59, Konut kredisi 1,2.
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