Hem en küçük, hem en ucuz elektrikli araç artık Türkiye'de! Mini Chery EQ1 Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu! O tarihten sonra satışa çıkacak







CHERY EQ1 TÜRKİYE SATIŞ TARİHİ







CHERY EQ1 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

CHERY EQ1 ÖZELLİĞİ

Uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı elektrikli otomobil için hazırlıklar başlarken ne zaman satışa çıkacağı merak konusu oldu. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan önemli açıklamalarda bulunurken maliyetinin bedeli ve çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. Yüzde 54 oranında ek bir masraf uygulanacak olsa bile piyasadaki onlarla kıyaslandığı serinin en ucuz otomobili olma özellikleri sergilendi. Chery EQ1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar?Chery yeni modeli ilk defa ülkemizde yıl sonuna kadar satışa çıkarak diğerlerinden farklı olduğuna vurgu yapıldı. Hem elektrikli hem de mini sınıf standardında EQ1 model sahip olur. Çinli otomotiv devi olarak kullanılan bu marka “Omoda 5, Tiggo 7 ve 8 Pro” modellerinin tanıtımı yapıldı.2923 yılının içerisinde en az 15 bin satış yapılması hedeflenirken ülkemizde 301 kilometre menzile sahip olan aracın 10 bin 500 dolara satılan araç için henüz bilgi paylaşımı yapılmadı. Türkiye satışına başlanırsa yüzde 54'lük ek vergi ile beraber yine piyasaların en ucuz aracı olarak sunulan modelin 300 bin TL ve 350 bin TL aralığında olması bekleniyor.41 beygir gücünde olan araç maksimum 100 km kadar hızlanırken elektrikli oluşu 30 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar sarj edilmesine yardımcı olunur.