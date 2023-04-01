EKONOMİ
01 Nisan 2023 - 08:00

Hem en küçük, hem en ucuz elektrikli araç artık Türkiye'de! Mini Chery EQ1 Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu! O tarihten sonra satışa çıkacak

Beklenen elektrikli araç sonunda Türkiye'ye geldi. İlk olarak chery mini sıfırı EQ1 modeli satışa hazırlanırken gümrükten geçerek ülkemizde gelişinin her aşaması maliyetli de olsa oldukça uyguna satışa çıkması bekleniyor. Hem küçük hem de en ucuz elektrikli araç Chery EQ1 satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

EKONOMİ
01 Nisan 2023 - 08:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hem en küçük, hem en ucuz elektrikli araç artık Türkiye'de! Mini Chery EQ1 Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu! O tarihten sonra satışa çıkacak


Uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı elektrikli otomobil için hazırlıklar başlarken ne zaman satışa çıkacağı merak konusu oldu. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan önemli açıklamalarda bulunurken maliyetinin bedeli ve çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. Yüzde 54 oranında ek bir masraf uygulanacak olsa bile piyasadaki onlarla kıyaslandığı serinin en ucuz otomobili olma özellikleri sergilendi. Chery EQ1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar?

CHERY EQ1 TÜRKİYE SATIŞ TARİHİ

Chery yeni modeli ilk defa ülkemizde yıl sonuna kadar satışa çıkarak diğerlerinden farklı olduğuna vurgu yapıldı. Hem elektrikli hem de mini sınıf standardında EQ1 model sahip olur. Çinli otomotiv devi olarak kullanılan bu marka “Omoda 5, Tiggo 7 ve 8 Pro” modellerinin tanıtımı yapıldı.



Mini elektrikli araç

CHERY EQ1 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

2923 yılının içerisinde en az 15 bin satış yapılması hedeflenirken ülkemizde 301 kilometre menzile sahip olan aracın 10 bin 500 dolara satılan araç için henüz bilgi paylaşımı yapılmadı. Türkiye satışına başlanırsa yüzde 54'lük ek vergi ile beraber yine piyasaların en ucuz aracı olarak sunulan modelin 300 bin TL ve 350 bin TL aralığında olması bekleniyor.

CHERY EQ1 ÖZELLİĞİ

41 beygir gücünde olan araç maksimum 100 km kadar hızlanırken elektrikli oluşu 30 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar sarj edilmesine yardımcı olunur. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ