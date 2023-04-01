Uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı elektrikli otomobil için hazırlıklar başlarken ne zaman satışa çıkacağı merak konusu oldu. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan önemli açıklamalarda bulunurken maliyetinin bedeli ve çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. Yüzde 54 oranında ek bir masraf uygulanacak olsa bile piyasadaki onlarla kıyaslandığı serinin en ucuz otomobili olma özellikleri sergilendi. Chery EQ1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar?
EKONOMİ
01 Nisan 2023 - 08:00
Hem en küçük, hem en ucuz elektrikli araç artık Türkiye'de! Mini Chery EQ1 Türkiye satış tarihi ve fiyatı belli oldu! O tarihten sonra satışa çıkacak
Beklenen elektrikli araç sonunda Türkiye'ye geldi. İlk olarak chery mini sıfırı EQ1 modeli satışa hazırlanırken gümrükten geçerek ülkemizde gelişinin her aşaması maliyetli de olsa oldukça uyguna satışa çıkması bekleniyor. Hem küçük hem de en ucuz elektrikli araç Chery EQ1 satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
EKONOMİ
01 Nisan 2023 - 08:00