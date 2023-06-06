Hem lezzetli hem hafif tatlı arayanlara güzel haber! Çilekli milföy pasta yiyenlerin vazgeçilmezi olacak







HAFİF VE LEZZETLİ TATLI TARİFİ!











Çıtır olması, kreması ve çileği ile lezzetli ve hafif bir tatlı tarifi sizi bekliyor. Çay saatlerinize eşlik edecek olan tatlı tarifi paylaşıldı. Leziz tatlının tarifi nasıldır? Merak edilen detaylar haberimizde.Çıtır olması, lezzetli kreması ve çileğin birleşmesi ile birlikte hafif bir tat size eşlik edecektir. Çilekli milföy pastası sizin için pratik bir yöntem olacaktır. Özel günlerde ya da çay saatlerinde eşlik edecek olan kolay ve leziz bir tat sizi bekliyor.Çilekli milföy tatlısı malzemeleri şunlardır: Dört adet milföy hamuru Yarım kilo çilek Kreması için: Üç su bardağı süt Bir çay bardağı toz şeker Bir çay bardağı un İki adet yumurta sarısı İki tatlı kaşığı mısır nişastası Bir paket vanilya Bir paket toz kremşanti Üzeri için: Çilek Pudra şekeri Çilekli milföy tatlısının yapılışı şu şekildedir: Milföy hamurlarının çözülmesini bekleyin. Çözüldükten sonra 4 parçaya eşit şekilde bölünüz. Fazladan kabarmaması için üzerine çatal ile delikler açınız. Fırın tepsisine yağlı kağıdı serin. Milföyleri tepsiye dizin ve 170 derece fırında kızarana kadar bekleyin. Tencereye süt, şeker, yumurta sarısı, un ekleyelim ve karıştıralım. Orta derecede ocağı açalım. Yumurtayı pişirmemeye dikkat edelim. Nişastasını sulandıralım ve ekleyelim. Çırpma işlemini gerçekleştirelim. Koyulaştığını fark edince vanilyasını ekleyelim. Soğumaya bırakalım. Kreması ılıyınca şanti (toz) ekleyelim çırpmaya devam edelim. Milföyün ters yüzüne kremayı sıkalım. Doğradığımız çilekleri koyalım. Milföy parçası ile kapatalım. 2-3 kat şeklinde işlemi tekrarlayalım. Üstlerine çilekleri ekleyerek pudra şekeri serpelim. İşte hazır. Afiyet olsun.