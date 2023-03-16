Hem sağlıklı hem kilo verdiriyordu! Artık kilosu gram altınla yarışıyor: Tane tane alınabilecek!

Muğla'da mart aylarında yetişen kuzugöbeği mantarı, kırsalda yaşayan kadınların geçimini sağlayacak olan bu kuzugöbeği mantarı kilosu 800 TL'den başladığını belirtti. Menteşe ilçesinde geçen sene 400-500 TL olarak satıldı. Diyet yapanlara kötü haber gelirken fiyatlarda artışlar yaşandı.
Menteşe ilçesinde geçen sene fiyatı 400 TL'den satışa sunulurken kuzugöbeği bu yıl yağışların az olmasıyla kuraklık nedenleriyle 1000 TL olarak halk pazarlarında satışa sunuldu. Geçimini köy ürünleri satarak sağlayan Elif Tolgay, kuzugöbeği bu mevsimlerde çıkan ürün olurken bizim burada kuzugöbekleri 2 ay sürer çok gıdalı ve faydalı mantar olarak tüketildi. Şu anki güncel rakamı ise 800-1000 TL arasında değişiklik gösterecek. Diyet listelerinin aranan ürünlerinden olan kuzugöbeği mantarı düşük kaloriye sahip olurken diyet öğünlerinde besin desteği olarak verildi.