Hemen avucunuzun içini açıp bakın! Bu çizgiler nasıl biri olduğunuzu söylüyor: Karakter analizi testi













AVUÇ İÇİ ÇİZGİLERİNİZ KİŞİLİĞİNİZ HAKKINDA NELER AKTARIYOR?

HAYAT ÇİZGİN SENİN HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

KALP ÇİZGİN SENİN HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

KADER ÇİZGİNİZ SİZİN HAKKINIZDA NE DİYOR?

BAŞ ÇİZGİN SENİN HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

Dünyanın her yerinde eski dönemlerden itibaren uygulanmaya başlamış el falı olarak da tabir edilen el falı, bir kişinin ilişki yönleri, aşk hayatı, zihniyeti, zekası ve kişilik özellikleri hakkında gerçek bilgiler sunar. Baş çizgisi, kader çizgisi, kalp çizgisi ve hayat çizgisi olmak üzere 4 temel çizgiyi avcumuzda işleyeceğiz. Avuç içi çizgilerinin detaylarıyla incelenebilmesi için, muhakkak avuç içlerinizi detaylı analizle inceleyen uzman pratisyenlerden yardım alınmalıdır.Avuçlarımızda bulunan her çizgi, farklı kişilik özelliklerinin yansımasıdır. Yaşam Çizgisi: Bireysel yolunuzu, sağlığınızı ve genel refahınızı temsil eder. Kalp Çizgisi: Bir birey olarak ilişkilerde nasıl olduğunuzu, duygusal seviyenizi ve davranışlarınızı temsil eder. Kader Çizgisi: Ekonomik durumunuzu ve kariyerinizi temsil eder. Baş Çizgisi: Becerilerinizi, düşünce sürecinizi ve entelektüel gücünüzü temsil eder.Yarım yuvarlak şeklinde kıvrılmış büyük, uzun bir yaşam çizgisi, ileri derecede coşku, güç ve asla pes etmemeyi temsil eder. Bir insan canlıdır, sporda ve maceralarda yeteneklidir ve kabiliyetlidir. Kısa, sığ yaşam çizgisi, kolay bir şekilde manipüle edilebileceğinizi temsil etmektedir. Bu ölüm anlamına gelmemektedir. Düşük canlılık veya enerji seviyeleri göstermektedir. Kısa hayat çizgisine sahip insanlar çabuk yorgun hissederler. Birden çok yaşam çizgisi, ileri derecede yüksek düzeyde iyimser olmayı, güçlülüğü ve ekstra canlılığı göstermektedir. Eğrisi fazla görünmeyen düz yaşam çizgisi, ilişkilerde tedbirin elden bırakılmadığını göstermektedir. Bu kişi temkinli ve diğer insanların niyetlerine karşı tedbirlidir. Yaşam çizgisi üzerinde birkaç bol işaretler, artılar, daireler ve adalar ise yaşamı değiştiren zaman dilimlerini, travmaları, hastalıkları, kazaları, denemeleri, önemli yaşam işaretlerini ifade eder.Daha uzun kalp çizgisi, aşk hayatında ve ilişkilerde romantizmi, kendini ifade etmeyi, işbirlikçi olmayı ve doğayı anlamayı temsil eder. Daha kısa bir kalp çizgisi ise, romantizme ilgi eksikliğini ya da duyguları ifade edememeyi işaret eder. Baş çizgisine paralel bir şekilde uzanan kalp çizgisi ise, güçlü bir hakimiyeti, ilişkilerde istikrarlı bir yaklaşımı, olgunluğu ve duygusal patlamaları temsil etmektedir. İşaret parmağının alt kısmından başlamakta olan kalp çizgisi, aşk hayatınızdan memnun olduğunuzu gösterir. Orta parmağın alt kısmından başlamakta olan kalp çizgisi ise, ilişkilerde bencil bir tutumu ifade etmektedir. Orta parmak ile yüzük parmağı arasında başlayan kalp çizgisi, bireyin kolay bir şekilde aşık olmadığını göstermektedir.Güçlü bir düz kader çizgisi, para ve kariyer konularında serveti ve şansı işaret eder. Bir bireyin genç yaşlarından itibaren istikrar bulunur. Birey kendini doğru yerde ve doğru zamanda, doğru kişiler arasında bulmaktadır. Zayıf, sığ bir kader çizgisi de, başarıya ve zenginliğe ulaşma mücadelesini, hayal kırıklıklarını ve zorlukları göstermektedir. Bir birey engellerle ve hak etmiş olduğundan daha az takdirle karşılaşır. Yaşam çizginizden çıkmakta olan bir kader çizgisi de, özgüveni, bağımsızlığı ve ileri derecede bağımsızlığı ifade eder. Çift kader çizgisi, birden çok gelir kaynağının varlığını göstermektedir. Bir birey genellikle bir ek iş yürütmektedir ya d a aynı anda birden fazla mesleği sürdürebilir.Uzun başlığa sahip güçlü bir çizgi, bilgeliği, kendi kendine öğrenme yeteneklerini, akıllılığı, iradeyi, mükemmel hafızayı, kararlılığı, durumlara uygun bir şekilde tepki vermeyi ifade eder. Kısa başlık çizgisi de, odaklanma güçlüğünü, dürtüsel düşünmeyi, dikkat süresinin kısa olmasını ve fikirden fikre atılmayı işaret eder. Bu kişi pratik olma eğiliminde olmaktadır ve çabuk çözümler ve sonuçların gerekmediği zihinsel görevleri tercih edebilir. Yaşam çizgisinden ayrılmakta olan bir baş çizgisi, kaşif bir kişiliği ve maceracılığı ifade eder. Bir birey hayata karşı üst düzeyde şevk sergilemektedir ve maceracı bulduğu ilgi alanlarının peşinden gitmeyi sevmektedir.