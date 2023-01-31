'Hemen para lazım' diyene bu banka kol kanat gerdi! Hesap açtırana koşulsuz 8000 TL ödenecek!

Garanti Bankası, 8000 TL ihtiyaç kredisi kredi
notuna göre verilecek ve 1100 ve üzerinde kredi notu olan müşteriler ile birlikte en az 3 aylık sigorta geçmişi olan müşteriler Garanti Bankası üzerinden 8000 TL kredi kullanabiliyor.
GARANTİ BANKASINDAN 8000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Garanti Bankası, kredi kullanacak olan vatandaşlar için 8000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Banka müşterisi olmayan vatandaşların da bu kampanyadan yararlanabileceğini duyurdu. Kampanyada, yüksek ve düşük limitli krediler için başvuruların gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Garanti Bankası, resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla kredi kullanacak kişilere hem yüksek limitli hem de düşük limitli krediler verildiğini duyurdu.
UYGUN FAİZLER İLE KOLAY GERİ ÖDEME
Vatandaşlar uygun faizlerle kredi ödemesi yapabilecekleri kampanyalara katılabilecekler. Banka, Ocak ayı sonuna kadar bu kampanyaya başvurularınızı yaparak katılabileceğinizi ve en düşük faiz oranlarından yararlanabileceğinizi belirtti. Nakit kredi için müşteri olmak yeterli olacaktır. Başvurular internet bankacılığı, internet sitesi, müşteri hizmetleri veya en yakın banka şubesi üzerinden yapılabilir. Banka şubesinden başvuru yapacaklar kimlikleri ile birlikte giderek yapmalıdır. Garanti Bankası, vatandaşlara 8000 TL ihtiyaç kredisi sunuyor ve bu kampanyadan en uygun şekilde yararlanmak isteyenler Ocak ayı sonuna kadar başvurmalıdır. Banka, uygun faizli kredi ödemesi yapma fırsatı sunuyor.