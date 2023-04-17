Henüz emekli promosyonu almayanlar dikkat! En yüksek rakamı bu banka verecek













Güncel banka promosyonları hakkında daha detaylı bilgi vermek istediğinizi anladım. Bankalar, emekli maaş ödemelerini kendileri üzerinden yapmak isteyen müşterilere çeşitli promosyonlar sunuyorlar. Bu promosyonlar, genellikle emekli müşterinin maaş tutarına göre belirleniyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankaları ile özel bankalar da bu promosyon yarışında yer alıyorlar. Ziraat Bankası'nın güncel banka promosyonu 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.Halkbank'ın güncel banka promosyonu da benzer şekilde 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Vakıfbank'ın güncel banka promosyonu da benzer şekilde belirleniyor. Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan müşterilere 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemesi yapılıyor. Özel bankalardan Denizbank ise EYT'li müşterilere özel olarak bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında, ilk kez Denizbank'tan maaş alan EYT'li müşteriler, MobilDeniz uygulaması üzerinden başvuru yaparak 10.000 TL'ye kadar promosyon kazanabiliyorlar. Bu promosyon tutarı, emekli müşterinin maaş tutarına göre belirleniyor.