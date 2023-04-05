Henüz emekli promosyonu almayanlar dikkat! O banka 10.000 TL promosyon verecek: Başvurmak için hala geç değil!







AKBANK'IN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI DETAYLARI







ŞARTLAR NELER?

PROMOSYON TUTARLARI NASIL BELİRLENİYOR?





Akbank, 2023 Nisan ayı için güncellenen emekli promosyon tutarlarını duyurdu. Akbank'a maaşını taşıyan emekliler, promosyon ödemesi olarak 10 bin TL'ye kadar ödeme alabilirler. Akbank'ın emekli promosyon kampanyası diğer bankalarla rekabet etmektedir. Emekliler, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını takip ederek en avantajlı seçeneği bulmaya çalışırlar. Akbank'ın Nisan ayına özel güncellenen promosyon tutarları ek ödemelerle birlikte arttı. Banka, resmi internet sitesinde kampanya detaylarını açıkladı ve emekli maaşına göre promosyon ödemelerinin yükseldiğini bildirdi.Akbank, Nisan ayına özel olarak güncellediği emekli promosyon kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere ek ödemeler ile birlikte 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır.Akbank emekli promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin, maaşlarını bankaya taşıması ve 3 yıl aynı bankadan alacağına dair taahhüt etmesi gerekmektedir. Başvuru işlemleri ise mobil bankacılık, internet bankacılığı veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.Akbank, emekli vatandaşlarına özel düzenlediği promosyon kampanyası ile müşterilerine yüksek tutarlı ödeme yapmaya devam ediyor. Emekli maaşı tutarına göre belirlenen promosyon tutarlarına göre, 3.499 TL ve altı emekli maaşı alanlara 4.200 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arası emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arası emekli maaşı alanlara 6.250 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli maaşını Akbank'a taşıyarak kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alacağına dair taahhüt vermesi gerekmektedir. Ayrıca, başvuru için mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Kampanya şartlarının dikkatli bir şekilde incelenmesi, emekli vatandaşlarımızın en doğru kararı vermesine yardımcı olacaktır.