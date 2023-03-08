Henüz promosyon almayanlar dikkat! QNB Finansbank bugün emekli promosyonuna zam yaptı! İşte yeni teklif

Emekli vatandaşlar ve EYT yasasıyla birlikte emekli olacak vatandaşlar için bankaların promosyon düzenlemeleri hızla devam ediyor. Son gelen haberlere göre QNB Finansbank promosyonları arttı. Peki promosyon tutarları ne kadar oldu? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONLARIEYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2.5 milyon vatandaşın emekli olması bekleniyor. Bankaların ise promosyon değişiklikleri hızla devam ediyor. QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamaya göre promosyon tutarları 8 bin TL'ye kadar çıktı. Aynı zamanda CardFinans emekli kredi kartı için senelik olarak 1200 TL indirimle birlikte toplam 9 bin 200 TL promosyon alma hakkı doğacak. Banka tarafından yapılan açıklamalara göre emekli vatandaşlar ayda iki kere ATM'ler üzerinden ücretsiz para çekebilecek, EFT saatlerinde ve havale işlemlerinde ücret ödemeyecek, şubelerde işlem önceliği kazanacak, telefon bankacılığı olan 0850 222 11 00 numarasında öncelik, emekli kartı için ilk sene, senelik aidat ücreti alınmaması ve sonrasında otomatik ödeme talimatı olur ve ödemeler düzenli yapılırsa aidat alınmamaya devam edilmesi ve emekli maaşını bankadan alan, market ve eczane harcaması yapan vatandaşlara senelik 1200 TL indirim imkanı sunulacak.
Promosyon başvuruları şube üzerinden ya da 0850 222 11 00 numaralı Emekli Bankacılığı telefon bankacılığı hattı üzerinden yapılacak. Başvuru için emekli vatandaşın maaşını bankaya taşıması gerekiyor. Vatandaş mobil uygulamayı indirerek müşteri olduktan sonra da promosyon ödemesi alabilecek. EYT ile emekli olacak vatandaşlar SGK üzerinden emeklilik başvurusu yaparken bankanın telefon bankacılığına ulaşarak ya da şubeler üzerinden başvurularını yapabilecek. Çağrı merkezinden başvuru yapabilmek için banka müşterisi olmak gerekiyor. Müşteri olmak için bankanın uygulamasını indirerek müşteri olmak mümkündür. Banka seçimi yaptıktan sonra da promosyon başvurusunun yapılması gerekiyor. Promosyon başvurusu yapan vatandaşlar ilk maaşlarını aldıktan sonraki 3 iş günü içinde alabilecekler. QNB Finansbank promosyon ödemeleri tutarları şu şekilde; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 800 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 600 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin 200 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 8 bin TL promosyon ödemesi alacak. 8 bin TL promosyon ödemesi yanında kredi kartı sahibi olan vatandaşlara senelik market ve eczane alışverişleri için 1200 TL indirim uygulanacak.