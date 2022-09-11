Hepimiz o ücretin açıklanmasını bekliyoruz! Uzman isim yeni asgari ücreti ve emekli maaşlarını tek tek hesaplayarak açıkladı! İşte çalışanların ve emeklilerin 2023 yılı asgari ücreti ve emekli maaşı







2023 Asgari Ücret ve En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?







EYT’de Bir Gelişme Var Mı?

Geçtiğimiz sene 4 bin 253 TL olan asgari ücrete 2022’nin Temmuz ayında %30 oranında zam yapılarak 5 bin 500 TL oldu. Asgari ücret ile beraber diğer kalemlere de birer birer zam geldi. Şüphesiz asgari ücretin dışında en çok merak edilen konulardan birisi de emekli maaşlarına ne kadar zam geldiği oldu.Asgari ücret ile beraber artış yaşayan emekli maaşlarında yeni bir gelişme oldu. Emeklilerin ve çalışanların dört gözle beklediği 1 Ocak 2023’te artacak olan asgari ücret ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı bilgisinde. Hal böyle olunca ünlü ekonomist ve uzmanlar tarafından 2023 yılında gelecek olan zam oranlarının ne kadar olacağı iddiaları gündemde dolaşıyor. Yapılan bir açıklamada SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un tahminleri vatandaşı biraz da olsa rahatlattı. SGK uzmanı Özgür Erdursun’un yaptığı açıklamasında 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren asgari ücretin 7 bin 500 lira olacağı ve en düşük emekli maaşının 5000 TL olacağı tahmin edildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın gündeminde olan EYT ile ilgili masada tek bir formülün olduğunu açıkladı. TRT Haber’in yaptığı açıklamalara göre o formülün detayları da netlik kazandı. Erkek çalışanlara 9000 gün ve 25 yılı, kadın çalışanlarda ise 7200 gün ve 20 yılı tamamlayan sigortalı çalışanların emeklilik haklarını kazanacakları duyuruldu. Milyonları aşkın insanın en önemli konuları arasında olan emeklilik için net formüllerin ortaya çıkmasının dört gözle beklendiği emeklilikte yaşa takılanların bu problemlerinin çözülmesi için uzun bir süredir çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuya ilişkin masada bir tek formülün olduğunu söyledi. Yoğun bir tempoyla çalışmaların devam ettirildiği bu formülün detayları da her geçen gün netleşiyor. Bu çalışmalar neticesinde ve masadaki tek formüle göre erkek çalışanların 9000 gün ve 25 yılı, kadın çalışanların da 7200 gün ve 20 yılı tamamladıklarında emekli olmaya hak kazanacakları belirlendi. 1999 yılı ve öncesinde sigortalı olarak bir işte çalışanların yararlanabileceği düzenleme kapsamında 1,5 milyon kişinin emekli olacağı öngörülüyor.