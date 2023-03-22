Her aileden başvuran bir kişiye ödenecek! 1.100-1.250 TL arasında yardım alabilirsiniz: İhtiyaç sahiplerine başvurular açıldı

Türkiye'de sosyal devlet anlayışının gereği olarak, vatandaşlara destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemeleri yapılıyor. Düşük gelirli vatandaşlar ve haneler, pandemi sürecinde ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldıklarından, bu destek ödemeleri büyük önem taşıyor. Bakanlık, Mart ayından bu yana destek ödemelerini aralıksız sürdürüyor. Hane başına yapılan ödemeler, 950 TL, 1.100 TL ve 1.250 TL arasında değişiyor. Bugün itibariyle de ödemelerin hesaplara geçtiği açıklandı.
BAKAN YANIK AÇIKLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldığını belirtti. Bakan Yanık, sosyal hizmet ve yardım politikalarının aile odaklı bir anlayışla geliştirildiğini ve Türkiye Aile Destek Programı'nın bu kapsamda hayata geçirildiğini vurguladı. Bakan Yanık, ayrıca programın Mart ayı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibariyle yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bu ödemelerin, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak, temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak ve ekonomik zorluklarla mücadele etmelerine destek sağlamak amacıyla yapıldığına da değindi. Bakan Yanık'ın açıklamaları, Türkiye'de sosyal devlet anlayışının önemli bir yansıması olarak görülmekte ve ihtiyaç sahibi ailelere verilen desteklerin devam etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.