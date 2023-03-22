Her aileden başvuran bir kişiye ödenecek! 1.100-1.250 TL arasında yardım alabilirsiniz: İhtiyaç sahiplerine başvurular açıldı







BAKAN YANIK AÇIKLADI











ÖDEME VE BAŞVURU

Türkiye'de sosyal devlet anlayışının gereği olarak, vatandaşlara destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemeleri yapılıyor. Düşük gelirli vatandaşlar ve haneler, pandemi sürecinde ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldıklarından, bu destek ödemeleri büyük önem taşıyor. Bakanlık, Mart ayından bu yana destek ödemelerini aralıksız sürdürüyor. Hane başına yapılan ödemeler, 950 TL, 1.100 TL ve 1.250 TL arasında değişiyor. Bugün itibariyle de ödemelerin hesaplara geçtiği açıklandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldığını belirtti. Bakan Yanık, sosyal hizmet ve yardım politikalarının aile odaklı bir anlayışla geliştirildiğini ve Türkiye Aile Destek Programı'nın bu kapsamda hayata geçirildiğini vurguladı. Bakan Yanık, ayrıca programın Mart ayı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibariyle yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bu ödemelerin, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak, temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak ve ekonomik zorluklarla mücadele etmelerine destek sağlamak amacıyla yapıldığına da değindi. Bakan Yanık'ın açıklamaları, Türkiye'de sosyal devlet anlayışının önemli bir yansıması olarak görülmekte ve ihtiyaç sahibi ailelere verilen desteklerin devam etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.Aile Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Aile Destek Programı, hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre belirlenen ödemeleri içermektedir. Program kapsamında yapılan ödemelerin başvuru onaylandıktan 10 gün içinde ödeme yapılacağı belirtilmektedir. Başvurular ise e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru yapan ailelerin ödeme tutarları, hane içinde kişi başına düşen aylık gelirine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda, 450 TL ve altı aylık geliri olan aileler 1.250 TL ödeme alacakken, 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı aylık geliri olan aileler 1.100 TL ödeme alacaktır. Ayrıca, 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı aylık geliri olan ailelere de 950 TL ödeme yapılacaktır. Aile Destek Programı'nın, düşük gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ekonomik zorluklarla mücadele etmelerine yardımcı olmak amacıyla hayata geçirildiği ifade edilmektedir. Program, ihtiyaç sahibi ailelere verilen desteğin devam etmesi açısından önemli bir adım olarak görülmektedir.