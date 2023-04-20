Her aileden bir kişi başvuru yapsın! 15.000 TL sosyal yardım dağıtılacak: Bayram öncesi son duyuru!







BAŞVURU DETAYLARI







Aile Destek Programı ile Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlanıyor. Bu destek, gelir seviyesine göre belirleniyor ve 12 aylık dönemler halinde ödeniyor. Destek tutarları, hanedeki kişi sayısı ve aylık gelir aralığına göre farklılık gösteriyor. En yüksek destek tutarı, 1.250 lira olarak belirlenmiş ve 12 ay süreyle bu tutarın ödenmesi durumunda toplamda 15 bin lira alınabiliyor.Aile Bakanlığı, sosyal yardım alanında destek vermek için çeşitli koşulları sağlayan vatandaşlara yardım etmektedir. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılabilmektedir. Ancak, başvuru yapacak kişilerin belli koşulları karşılamaları gerekmektedir. Örneğin, Türk vatandaşı olmayan veya Mavi Kart sahibi olan kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Ayrıca, hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan, yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişiler de destek başvurusu yapamamaktadır.Destek tutarları, hanedeki kişi sayısı ve aylık gelir aralığına göre değişmektedir. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelir tutarı arttıkça destek tutarı azalmaktadır. Örneğin, aylık geliri 450 TL ve altında olan ailelere 1.250 lira, 450 TL üzeri - 911,15 TL arasında olan ailelere 1.100 lira, 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL arasında olan ailelere 950 lira, 1372,30 TL üzeri - 2.835,60 TL arasında olan ailelere ise 850 lira destek ödemesi yapılmaktadır. Destek tutarları, 850 ile 1.250 TL arasında değişmektedir ve en fazla 12 ay süreyle ödenmektedir. Bu süre boyunca alınabilecek en yüksek destek tutarı 15 bin lira olarak belirlenmiştir. Başvuru yapacak kişilerin bu koşulları ve bilgileri dikkate alarak başvuru yapmaları gerekmektedir.