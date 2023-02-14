Dar gelirli kişilere devlet yardım etmeye devam ederken oluşturulan sosyal destek paketleri üzerinden özellikle kış aylarında fatura desteği veriliyor. Aile Bakanlığı doğalgaz desteği ödemelerini başlattığını açıkladı. E devlet üzerinden başvuru formunu doldurarak şubat ayında doğalgaz yardım ödemeleri yapıldı. Kış aylarına özel başlayan doğalgaz destek ödeme şartları ve detaylar...
Finans
14 Şubat 2023 - 22:15
Her aileden bir kişiye verilecek! Bakanlık yardım musluklarını açtı, başvuran anında alacak: Başvuranlara 900 TL nakit ödeme müjdelendi!
Devlet ihtiyaç sahibi kişilere destek eli uzatmaya devam ederken Aile Bakanlığı hane başına 900 TL ödeme yapacağı bilgisini verdi. Peki kimler bu ödemelerden faydalanabilecek? İşte e devlet üzerinden başvuru ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
Finans
14 Şubat 2023 - 22:15