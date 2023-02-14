Her aileden bir kişiye verilecek! Bakanlık yardım musluklarını açtı, başvuran anında alacak: Başvuranlara 900 TL nakit ödeme müjdelendi!







ŞUBAT AYI DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURULARI







DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEK ŞARTLARI

2023 DOĞALGAZ DESTEK NE KADAR?

Dar gelirli kişilere devlet yardım etmeye devam ederken oluşturulan sosyal destek paketleri üzerinden özellikle kış aylarında fatura desteği veriliyor. Aile Bakanlığı doğalgaz desteği ödemelerini başlattığını açıkladı. E devlet üzerinden başvuru formunu doldurarak şubat ayında doğalgaz yardım ödemeleri yapıldı. Kış aylarına özel başlayan doğalgaz destek ödeme şartları ve detaylar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şubat ayında da ihtiyaç sahibi ve dar gelirli milyonlarca vatandaşa doğalgaz yardımı verileceği müjdesi verildi. Şubat ayı doğalgaz desteği için başvuruların başladığı duyurulurken e devlet üzerinde TC kimlik numarası ve şifreyle beraber başvuru yapılabileceği bilgisi verildi.Aile Bakanlığı tarafından başlayan doğalgaz destek tüketim başvuru şartlarının başında gelir kriteri yer alıyor. Hane içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. E devlet üzerinden başvurular yapılırken başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması önemli unsurlar arasında bulunuyor.Yeni yılla beraber sosyal yardım ödemelerine artış yapılırken kişilerin gelir durumuna göre ödenecek yardımlar farklılık göstermektedir. 2500 TL'ye kadar çıkarken küçük şehirlerde ise 900 TL'den başladığı bilgisi verildi.