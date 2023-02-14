Her aileden bir kişiye verilecek! Bakanlık yardım musluklarını açtı: Başvuranlara 900 TL nakit ödeme müjdelendi! Soğuk kış aylarının gelmesiyle faturalarda bir hayli kabarık gelmeye başladı. Ekonomik koşulların bir hayli zorlaştığı günümüz koşullarında devlet geçinmekte zorluk çeken vatandaşlara yardım ödemesi yapıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda devlet tarafından faturalarını ödeyemeyenlere ödeme desteği verilecek. Doğalgaz desteği adı altında yapılacak ödemeler nasıl olacak ve nasıl alınacak? İşte detaylar...
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN ISINMA DESTEĞİ
Enflasyon, artan fiyatlar nedeniyle vatandaş oldukça zor günler geçiriyor. Geçinmenin zorlaştığı günümüzde devlet vatandaşın elinden tutmaya çalışıyor. Kiralar, faturalar derken ödeme gücü bir hayli zorlaştı. Hangi masrafa yetişeceğimizi bilemiyoruz. Durum böyle olunca da destek ödemeleri bir hayli merak ediliyor. Müjdeli haber devletten geldi.
Faturalarını ödemekte güçlük çeken ailelere devlet yardım edecek. Isınma ve doğalgaz desteği adı altında verilecek ödemeler pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ekonomik koşulların altında ezilen halkın yanında bir şekilde bulunmaya çalışan devlet sık sık bu ödemeleri tekrarlıyor. Isınmadan gıdaya, kira desteğinden eğitim ödeneklerine kadar zor durumdaki vatandaşın sorunlarını azaltmaya çalışıyor. Özellikle de 2023 yılının seçim yılı olması nedeniyle de bu yardımlar bir hayli arttır. Yardım ödemelerinin bu denli artmasıyla birlikte vatandaşın gözü de gelecek bir sonraki yardımda. Son yapılan duyuruya göre devlet tarafından doğalgaz yardım ödemesi yapılacak. Faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaş e - devlet üzerinden fatura desteği başvurularını gerçekleştirebilecek. Şubat ayı için olacak doğalgaz yardımları başvurularınızın kabul edilmesi halinde 900 TL kadar para hesabınıza aktarılacak. Doğalgaz destek başvurularını yapabilmek için kiracı ya da ev sahibi olmanız gerekmiyor. Bu başvuruları yapabilmeniz için gerçekten ihtiyacınız olduğuna dair devleti ikna etmeniz gerekiyor. Bu da maaş ile oluyor. Eğer hanedeki kişi sayısına düşen toplam gelir asgari ücretin üçte birinden az ise bu yardım ödemesi tarafınza veriliyor.