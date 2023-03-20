Her aileye 10.000 TL yardım parası ulaştırılacak! Tarih belli oldu: IBAN numaranızı kontrol edin!







HANE BAŞI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?







ÖDEMELER HASAR TESPİTİ SONRASINDA YATACAK

İnternette en çok merak edilenler arasında hane başına destek ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair araştırmalardı. Bazı vatandaşlar hane başına destek ödemelerini alamazken neyden kaynaklı alamadıklarını merak etmekte ve araştırmaktadırlar. Bu destekten yararlanmak için hangi şartları taşımak gerektiklerini araştırmaktadırlar.Hasar tespit sonuçlarının açıklanmasının ardından hızlı bir şekilde harcamaların yapılacağı, bu nedenle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İçişleri Başkanlığı aracılığıyla 10.000 TL destek ödemesi yapılacağı kaydedildi. Ödemeler, gizliliği ihlal edilmiş konut bilgileri kullanılarak da yapılabilir.Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İçişleri Başkanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda hasar tespit raporları devam ediyor. 10 bin TL'lik ev yardımını alamayan vatandaşlar ne zaman alacaklarını sormaya başladı. Atamadan sonra bugüne kadar 680 bin hanede hasar tespit çalışması yapıldı ve bu çalışmaların tamamlanmasının ardından hane başına 10 bin TL destek ödemesi gecikmeksizin yapılacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, 6 Şubat 2023'te 11 ili vuran depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından çok sayıda inceleme başlatıldı. Ortada hasarlı, ağır hasarlı ve harap binalar, hemen yıkılan evler de bu çevrede tanımlanmıştır. Hane başına 10.000 TL destek ödemeleri olayların hemen ardından ilgili hesaplara aktarılacak. Hane başına destek ödemesi için Çevre, Şehir ve İklim Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı işbirliği ile ödenmekte olup, ödemeler hasar tespit bilgisinin ardından yapılacaktır. Ziraat Bankası'nda bir şekilde hesap bulamayan vatandaşlar için hane halkı ödemesi doğrudan banka hesabına yapılacak. Ziraat bankasında hesabı olmayan vatandaşlar hane başına destek ödemesi için T.C. Kimlikle şubeden alacaklar.