Her ay 14.000 TL maaş almak isteyenlere müjde! Bekçi alımları tam gaz devam ediyor: Bu illerde yaşayanlar hemen başvurmalı!







BEKÇİ ALIMLARI BAŞLADI! 14 BİN 196 TL MAAŞ ALMAK İSTEYENLER KAÇIRMASIN, BAŞVURULAR VERİLEN TARİHE KADAR DEVAM EDECEK

2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?







BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2023 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

BEKÇİLİK EĞİTİMİ NASIL YAPILIYOR?

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 26 farklı ilde görev yapmak üzere 1250 market ve mahalle bekçisi alımı yapacağını duyurdu. Bu pozisyonlar için başlangıç ​​maaşı 12-14 bin Türk Lirası arasındadır. Başvurular pa.edu.tr web sitesi üzerinden yapılabilir.2023 yılında Türkiye İçişleri Bakanlığı çok sayıda korucu istihdam edeceğini resmen açıkladı. 2017 yılında yeniden bekçilik mesleğine geçilmiş olup, bu tarihten itibaren personel alımları İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülmektedir.Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 market ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Bu korucuların 740'ı İstanbul'da, 100'ü İzmir'de görev yapacak. Resmi Gazete'de yayınlanan 2023/1 dönemi çarşı ve bekçi alımı sınavı duyurusuna göre adaylar, 18 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri ​​arasında e-Devlet şifreleri ile pa.edu.tr adresinden başvurularını yapabilecekler.Bekçiler, mahallelerde güvenlik güçlerine destek vermek için görevlendirilir ve ihtiyaç duyulduğunda çeşitli şehirlerde konuşlandırılır. Bekçi pozisyonuna başvurmak için pa.edu.tr ve www.turkiye.gov.tr/pa-polis-akademisi-baskanligi-aday-islemleri-sistemi-4662 adreslerini ziyaret edebilirsiniz . Korucu alımı, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik ve Devlet Memurları Kanununda sayılan genel şartlara göre yapılır.Gereksinimler şunları içerir: - Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak - Minimum yükseklik 167 cm - 18 ile 27 arasında bir vücut kitle indeksi - Başvuru süresinin son gününe kadar askerlik hizmetinin tamamlanmış olması - 31 yaşından küçük olmak - Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya bağlı kuruluşa üye olmamak- Başvuru süresinin son gününe kadar en az bir yıl veya daha fazla süreyle başvurduğunuz il sınırları içinde ikamet ediyor olmak. Aranan nitelikler ve diğer başvuru koşulları ile illere göre kontenjan bilgileri Polis Akademisi'nin internet sitesinde yer almaktadır.İlkokul mezunu bekçi maaşı 12.036 Türk Lirasıdır. Lise mezunu bekçi maaşı 12.464 lira.Üniversite mezunu bekçi maaşı 14.196 TL.2023 yılında çok sayıda çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen alımlar 26 kentte gerçekleşecek ve 1250 bekçi istihdam edilecek. Bekçiler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yönetilir. Bekçilik mesleği, 1914 yılında Çarşı ve Mahallât Bekçileri Hakkındaki Kanun ile oluşturuldu ve 1966 yılında yeniden düzenlendi. 1974 yılında alımlar durduruldu ancak 2017 yılında yeniden başlatıldı ve 2020 yılında yeniden düzenlendi. Şu anda ülke genelinde 28 bin 773 bekçi görev yapıyor.Bekçilik eğitimi, çarşı ve mahallerde görev yapacak personel için önemli bir öğrenimdir. Eğitimde, bekçilerin yapacakları görevlerle ilgili temel konulara yer verilir. Bu konular arasında temel hukuk, demokrasi ve insan hakları, devletin idari yapısı, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar, kitle yönetimi, halkla ilişkiler ve iletişim, trafik güvenliği ve ilk yardım bilgisi, mesleki yazışma, mevzuat, silah ve atış bilgisi, müdahale yöntem ve teknikleri, uygulamalı bekçilik ve yanaşık düzen konuları yer almaktadır. Eğitim doksan gün sürer.