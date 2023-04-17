Her ay dul ve yetim maaşı alanlar dikkat! Maaşlar sil baştan değişiyor: Tarih verildi







KILIÇDAROĞLU AÇIKLADI! DUL VE YETİM AYLIKLARI İYİLEŞTİRİLECEK











DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?



2023 yılı ocak ayında yapılan yüzde 30'luk emekli aylığı zamı kapsamında, en düşük emekli aylığı 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmişti. Ancak 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerin aylığı aynı kalmış ve düzeltmeden dul ve yetim aylığı alanlar da faydalanamamıştı. Sonrasında yapılan bir düzenleme ile bu durumla ilgili yeni bir açıklama geldi.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dul ve yetim aylıklarının iyileştirilmesiyle ilgili vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu, "Dul ve yetim aylıkları konusunda da yakından takip ettiğim bir mesele. Onları da unutmuş durumdalar. Soğanla alay edenler, çocukların yetersiz beslenmesine gülenler, yetimlere ne yapsın… Onu da hemen halledeceğiz. Hemen!" dedi ve bu konuda da çalışmalar yapacaklarını söyledi. Ayrıca, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde de iyileştirmeler yapacaklarını belirtti.Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın seçim vaatlerine bir yenisi daha eklemiş oldu. Kılıçdaroğlu, dul ve yetim aylıklarının iyileştirilmesine yönelik vaadiyle, toplumda farklı kesimlerin mağduriyetlerine dikkat çekerek, onların sorunlarını çözmek için çalışacaklarını vurguladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde de iyileştirmeler yapacaklarını söyleyerek, üniversitelerde çalışan akademisyenlerin sorunlarına da dikkat çekmiş oldu. Son yıllarda, üniversitelerdeki özlük haklarındaki sorunlar ve akademisyenlerin maruz kaldığı baskılar gündemde sık sık yer almaktadır.2023 yılında yapılan zam düzenlemeleri kapsamında en düşük dul ve yetim aylığı yüzde 75 oranında artırılarak 4.125 TL'ye yükseltildi. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuklar ise 1375 TL yerine 1875 TL alacaklar. En düşük emekli aylığı 5.500 liradan 7.500 liraya yükseltildiğinde, dul ve yetim aylıkları da buna göre güncellendi. Artık en düşük dul aylığı 4.125 lira, yetim aylığı ise 2.750 lira olarak ödenecek.