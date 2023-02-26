Finans
26 Şubat 2023 - 09:15

Her ay elektrik faturası yüksek gelenlere müjde: Artık 200 TL düşük gelecek! Bunu mutlaka deneyin

Elektrik faturanızda tasarruf etmek ve daha az para ödemek istiyorsanız doğru yerdesiniz! En yüksek gelen faturalardan biri olan elektrik faturanızı azaltmak için farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Detaylar için..

Finans
26 Şubat 2023 - 09:15
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Her ay elektrik faturası yüksek gelenlere müjde: Artık 200 TL düşük gelecek! Bunu mutlaka deneyin
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Elektrik tasarufu nasıl yapılmalı?



Vatandaşlar, yeni yılda yükselen enflasyon ve dolar kuru ile mücadele ederken, fatura ödemelerinin altında ezilmemek için çözüm yolları arıyorlar. Özellikle elektrik faturası, yüksek miktarda gelerek vatandaşları zor durumda bırakıyor. 

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, artan fatura tutarları da eklenince, vatandaşlar faturalardan tasarruf etmenin yollarını aramaya başlıyorlar. 



 

kış

  • Elektrik faturasını en az 200 TL azaltmanın yollarını arayan vatandaşlar için birkaç önerimiz var.
  • Elektrik tasarrufu sağlayacak yöntemler arasında, 
  • aydınlatma ve ısıtıcı kullanımının yanı sıra, 
  • kullanılmayan elektrikli cihazların fişlerinin çekilmesi,
  • Çift cam kullanımı, 
  • Enerji tasarrufu sağlayacak teknolojilerin kullanımı, 
  • Gün ışığından en iyi şekilde yararlanacak şekilde odaların ayarlanması, 
  • kullanılmayan odaların düşük ısıda tutulması, 
  • Güneş enerjisinden yararlanarak sıcak su kullanımı, 
  • Sıcak su deposu ve boruların yalıtımı, 
  • Sık kullanılan makinelerin temizlenmesi ve fırın kullanımında yemeğin üst kısma konması yer alıyor. 
Bu yöntemler sayesinde, elektrik faturasından tasarruf etmek mümkün.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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