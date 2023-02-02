Her ay faturalara tomar tomar para ödeyenlere müjde! Kampanya başladı: 10 gününüz var!













Elektrik ve doğalgaza zam yapılmasının ardından bankalar çeşitli duyurular yapmaya başladı. Bankalar müşterilerine özel kampanyaları açıklamaya başlayınca vatandaşların yüzü gülmeye başladı.Bu kampanya vatandaşlar için büyük bir ilaç gibi, fatura ödemeyi kolaylaştırıyor ve fatura ödeyerek para kazanmayı kolaylaştırıyor. Bankanın kendi resmi sayfalarında yapılan açıklamaların ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı.kredi kampanya">Kampanyayı fatura ödeme noktasında başlatan banka Yapı Kredi, kampanyanın tüm detaylarını resmi internet sitesinde paylaştı. Üç yeni otomatik ödeme talimatının 100 Türk Lirası puan kazandıracağını açıkladı. Kampanya detayları aşağıdaki gibidir; 11.01-10.02 2023 tarihleri arasında vereceğiniz 3 yeni otomatik fatura ödeme veya HGS siparişi için 100 Türk Lirası hediyeye sahip olacaksınız! Üstelik kredi kartınızdan 3 yeni talimat verdiğinizde 50 Türk Lirası daha ve toplamda 150 Türk Lirası puan kazanıyorsunuz! Otomatik ödeme talimatı vermek, bankacılık işlemlerinizi kolayca tamamlamak için Yapı Kredi Mobil indir butonuna tıklayarak Yapı Kredi Mobil'i hemen akıllı telefonunuza indirebilirsiniz. Bireysel Online hizmeti için Bireysel Online Ofis butonuna basarak giriş yaptıktan hemen sonra otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'ne giriş yaparken kullandığınız şifreyi unuttuysanız veya yeni şifre almak istiyorsanız Şifre Al/Şifremi Unuttum butonuna tıklayıp anında şifre oluşturma avantajına sahipsiniz.