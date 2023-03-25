Her ay maaşın yarısı elektrik faturasına gidiyorsa dikkat! Bunları hayatından çıkaran yarı fiyatını ödeyecek: İşte fatura düşürmek için altın öneriler







ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ







Elektrik faturasına gelen fahiş zamlar vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Peki elektrik faturası düşürme yöntemleri nedir? Nasıl tasarruf edilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son dönemlerde birçok faturaya fahiş şekilde zam gelmeye devam ediyor. Elektrik faturasının düşürülmesi için bazı yöntemler vardır ve bu yöntemler uygulanmadığı zaman elektrik faturası daha yüksek gelmektedir. Elektrik faturasını neredeyse yarı yarıya düşürecek o yöntemler şu şekilde; İlk olarak evde kullanılan teknolojik aletlerin kullanımının değiştirilmesi gerekiyor. İlk olarak fırın kapağının sürekli açılmaması gerekiyor.Fırın 200 dereceğe ulaştığı zaman tasarruflu şekilde yemekleri pişirdiği için kapağının sürekli açılması daha fazla enerji harcamasına sebep oluyor ve bu durum da elektrik faturalarına yansıyor. Buzdolabı kapağının da sürekli olarak açılması elektrik enerjisinin daha fazla harcanmasına sebep oluyor. Buzdolabının temizliğinin de düzenli olarak yapılması elektrik faturalarının düşmesine sebep oluyor. Küçük ev aletlerinin de işi bittiği zaman prizden çekilmesi gerekiyor ve bu durum elektrik faturalarına yansıyor. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesinin tam dolmadan çalıştırılmaması gerekiyor. Tam dolmadan çalıştırılan elektrikli aletler daha fazla enerji sağlıyor ve elektrik faturalarının yükselmesine sebep oluyor.