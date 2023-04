Her ay su, elektrik, doğalgaz faturası ödeyenler dikkat! Telefonundan bunu yapanlara 200 TL para iadesi yapılacak: Milyonlarca kişi yararlanabilecek

KAMPANYA DETAYLARI:









Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Tüm müşterileri Altın Puan kazanıyor! Altın Puan kazanmak için yapmanız gerekenler haberimizde... Bir açıklama, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası ödeyenleri ilgilendiren bir kampanya hakkında yapıldı. Kuveyt Türk Bankası, resmi web sitesi aracılığıyla kampanya detaylarını duyurdu ve katılımcılara 200 TL hediye edeceğini açıkladı.Kampanya kapsamında, Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşme yoluyla müşteri olan ve her fatura talimatına 50 TL, toplamda 200 TL Altın Puan hediye edilecek.Kuveyt Türk Bankası'nın mobil uygulaması olan Kuveyt Türk Mobil'den 1 Ocak 2023 tarihinden sonra görüntülü görüşme yaparak müşteri olan herkes, 1 Ocak 2023 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında herhangi bir kanal üzerinden verdiği fatura talimatlarının ödenmesiyle birlikte 50 TL'ye kadar Altın Puan kazanabilecek. Toplamda ise 200 TL'ye kadar Altın Puan kazanma fırsatı sunulacak.Bu kampanyadan, Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme yaparak bankanın müşterisi olan tüm bireysel müşteriler yararlanabilecekler. Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine sunmuş olduğu bu kampanya ile mobil bankacılık kullanımını artırmayı ve fatura ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Kampanyaya katılmak için Kuveyt Türk Bankası müşterisi olmanız gerekmektedir. Ayrıca, kampanya süresi boyunca en az 1 adet elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturasını Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden talimatla ödemeniz gerekmektedir. Bu sayede her fatura için 50 TL değerinde Altın Puan kazanabilirsiniz. Kampanya detayları ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bankanın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kuveyt Türk Bankası, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak sunduğu avantajlı kampanyalarla dikkat çekiyor. Altın Puan kazandıran bu kampanya ile müşterilerine hem fatura ödeme işlemlerinde kolaylık sağlıyor hem de mobil bankacılık kullanımını teşvik ediyor. Ayrıca, müşterilerinin memnuniyetini artırmayı hedefleyen banka, sunduğu kampanyalarla farklı müşteri segmentlerine de hitap ediyor.Kampanya, Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşme yaparak müşteri olanlar için geçerlidir.Kampanya tarihleri 1 Ocak 2023 ile 31 Mayıs 2023 arasındadır. Kampanyaya katılım, 20.000 kişiyle sınırlıdır. En az 1, en fazla 4 adet fatura talimatı verilmesi ve talimatların otomatik ödenmesi gerekir. Her fatura talimatı için 50 TL Altın Puan hediye edilecektir. Toplamda 200 TL'ye kadar Altın Puan kazanılabilir. Kampanya, diğer kampanyalarla birleştirilemez. Kuveyt Türk, kampanya şartlarında değişiklik yapma veya kampanyayı haber vermeden sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda, Kuveyt Türk müşterilerine bildirim yapmak zorunda olmadan kampanyayı sonlandırabilir veya kampanya şartlarında değişiklik yapabilir. Bu değişikliklerin nedeni, bankanın kontrolü dışındaki faktörlerden kaynaklanabileceği gibi, bankanın müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla da olabilir. Bu nedenle, Kuveyt Türk müşterileri kampanya şartlarının ve koşullarının zaman zaman değişebileceğinin farkında olmalıdır. Müşteriler, en güncel bilgilere Kuveyt Türk'ün resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri kanalları aracılığıyla erişebilirler.