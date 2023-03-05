Her ay yüksek doğalgaz faturası ödeyenler dikkat! e-Devlet'ten 3 gün içerisinde başvuru yapana 2500 TL ödenecek!







DOĞALGAZ FATURASINDA ADI YAZANA 2500 TL!







Doğalgaz desteği başvurusu kabul edilen vatandaşlarımıza 2500 TL ödeme imkanı sunulmaktadır. Doğalgaz desteğinden faydalanma şartları belirlendi. 900-2500 TL arasında ödeme imkanı sundu. Başvuru şartları nelerdir? Ödemeler nereden yapılmaktadır? Başvuru nereden yapılmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.Devlet vatandaşlara bir çok destek çalışmasında bulunmaktadır. Destekler arasında doğalgaz desteği de yer aldı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda ödemeler PTT şubelerinden yapılmaktadır.Destekler maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen vatandaşlarımıza 415- 1.150 TL olan ödeme 900-2500 TL arası maddi destek olarak sunulacaktır. Başvuru şartları ise şunlardır: -TC vatandaşı olunmalıdır. -E-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunulmuş olunmalıdır. -Doğal gaz talep edilen ilçede ikametgahının bulunması gerekmektedir. -Faturanın mesken abone grubuna sahip olunması şarttır. -İkametgah adresinde ön ödemeli, faturalı sayaca doğal gaz aboneliği olmalıdır. -SYD Vakfından hak sahipliği tanınmış olması gerekmektedir.