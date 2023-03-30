Her ay yüksek tutarda fatura ödeyenler dikkat! Hemen o bankaya başvurun: Faturanız 200 TL az gelecek













Bankaların kampanya trendi devam ediyor ve son olarak elektrik, doğalgaz ve su faturalarına özel bir kampanya başlattılar. Belli koşulları karşılayan herkes bu kampanya sayesinde 200 TL'lik ödeme indirimi kazanabilir. Banka, kampanyayla ilgili detayları açıkladı ve kimlerin kampanyadan yararlanabileceği, kampanya şartları ve son başvuru tarihi gibi konuları detaylı bir şekilde paylaştı.Kuveyt Türk, müşterilerine sunduğu yeni kampanyasında elektrik, doğalgaz ve su faturalarını kapsıyor ve kampanyaya dahil olan müşterilere 200 TL değerinde hediye puan verecek. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin görüntülü görüşme yoluyla başvuru yapmaları gerekiyor. Bankanın kampanya şartları ile ilgili detayları da açıkladığı belirtiliyor.