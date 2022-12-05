GÜNDEM
05 Aralık 2022 - 10:53

Her bölge için bir hava durumu uyarısı yayınlandı: Hem şiddetli yağmur hem de şiddetli kar geliyor!

Son meteorolojik tahmine göre Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarının orta ve doğu kesimlerinde yağmur, Kars ve Ardahan bölgelerinde kar yağışı olacak. Bu arada Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimleri için sis ve pus uyarısı yapıldı.

GÜNDEM
05 Aralık 2022 - 10:53
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Her bölge için bir hava durumu uyarısı yayınlandı: Hem şiddetli yağmur hem de şiddetli kar geliyor!


Meteoroloji Genel Müdürlüğü son meteorolojik değerlendirmesini yayınladı. Sonuç olarak, kuzey ve iç kesimler, kuzey Marmara, orta ve doğu Karadeniz kıyıları, Bursa ve Balkesir, doğu Çanakkale, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan civarı bulutlu ve yağmurlu geçecek. Diğer yerlerde hava daha az bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde genel olarak yağmur, sağanak, sulu kar ve kardan oluşan yağış bekleniyor.

SİS VE PUS UYARISI

Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimleri ve doğusunda sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların önemli ölçüde değişmesi beklenmiyor. Mevsim ortalamalarına uygun olması bekleniyor.



Kuzey ve kuzeydoğudan, genellikle hafif ve ara sıra orta şiddette rüzgarlar bekleniyor.

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EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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