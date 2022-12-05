Her bölge için bir hava durumu uyarısı yayınlandı: Hem şiddetli yağmur hem de şiddetli kar geliyor!







SİS VE PUS UYARISI







METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 ARALIK 2022 PAZARTESİ





6 ARALIK 2022 SALI





7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA





8 ARALIK 2022 PERŞEMBE





9 ARALIK 2022 CUMA









Meteoroloji Genel Müdürlüğü son meteorolojik değerlendirmesini yayınladı. Sonuç olarak, kuzey ve iç kesimler, kuzey Marmara, orta ve doğu Karadeniz kıyıları, Bursa ve Balkesir, doğu Çanakkale, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan civarı bulutlu ve yağmurlu geçecek. Diğer yerlerde hava daha az bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde genel olarak yağmur, sağanak, sulu kar ve kardan oluşan yağış bekleniyor.Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimleri ve doğusunda sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis bekleniyor. Sıcaklıkların önemli ölçüde değişmesi beklenmiyor. Mevsim ortalamalarına uygun olması bekleniyor.Kuzey ve kuzeydoğudan, genellikle hafif ve ara sıra orta şiddette rüzgarlar bekleniyor.