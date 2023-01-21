Finans
21 Ocak 2023 - 13:30

Her çocuğa ayrı ödeme devletten! Ailelerin yüzü gülecek: Başvuran çocuk başı para alacak!

Çocuğu olanları yakından ilgilendiren yardım haberi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleşen proje içeriğinde çocuk başına yardım ödemesi yapılacağı haberi verildi. Çocuk başına yapılacak ödeme tutarı ne kadar? İşte çocuk ödemelerine ilişkin detaylar haberimizde.

Finans
21 Ocak 2023 - 13:30
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Her çocuğa ayrı ödeme devletten! Ailelerin yüzü gülecek: Başvuran çocuk başı para alacak!
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Çocuğu olan vatandaşlar için öyle bir fırsat geldi ki kimse bu kadarına inanamadı. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri yapılmaya devam ederken çocuk başına ödemelerin yapılacağı duyuruldu. Bakanlık, tek seferlik olmak üzere çocuğu olan ailelere ödeme yapılacağı müjdesini verdi. İşte, çocuk ödemelerine ilişkin detaylar...

çocuk yardım ödemeleri

ÇOCUK YARDIM ÖDEME TUTARLARI



İlk çocuk için 300 TL,

2. çocuk için 400 TL,

3 ve daha sonraki çocuklar için ödenecek olan çocuk yardım ödemesi ise 600 TL olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere destek vermesine dair açıklamalarda bulunurken çocuk sayısına bağlı olarak ödemeler hesaplara yatırılıyor. https://www.aile.gov.tr/ adresi ziyaret edilerek destek hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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