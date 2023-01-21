Her çocuğa ayrı ödeme devletten! Ailelerin yüzü gülecek: Başvuran çocuk başı para alacak!







ÇOCUK YARDIM ÖDEME TUTARLARI







Çocuğu olan vatandaşlar için öyle bir fırsat geldi ki kimse bu kadarına inanamadı. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri yapılmaya devam ederken çocuk başına ödemelerin yapılacağı duyuruldu. Bakanlık, tek seferlik olmak üzere çocuğu olan ailelere ödeme yapılacağı müjdesini verdi. İşte, çocuk ödemelerine ilişkin detaylar...İlk çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL, 3 ve daha sonraki çocuklar için ödenecek olan çocuk yardım ödemesi ise 600 TL olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere destek vermesine dair açıklamalarda bulunurken çocuk sayısına bağlı olarak ödemeler hesaplara yatırılıyor. https://www.aile.gov.tr/ adresi ziyaret edilerek destek hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.