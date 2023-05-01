Aile Koruma Kalkanı programında detaylar açıklandı. Sistem üç kategoriye ayrılmıştır: tam zamanlı ev kadınları için emeklilik, ek gelir için aile destek sistemiyle birlikte yeni evliler için destek. Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak görev yapan Emre Gülşen, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında programın detaylarını üç başlık altında tek tek anlattı.
EKONOMİ
01 Mayıs 2023 - 11:26
Her çocuk başına bir yıl erken emeklilik hakkı kazanana 2 yıl geri ödemesiz kredi, yıllık 12 bin 800 TL indirim.. Detaylar belli oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Aile Koruma Kalkanı Programı'nda detaylar ortaya çıktı. Ev kadınları emekli aylığına erişebilecek, devlet ise primlerin üçte birini ödeyecek. Çocuk başına 1 yıl erken emekliliğin dahil olduğu programda iki yıl vadeli faizsiz kredi desteği verilecek. İşte, konuyla ilgili detaylar..
EKONOMİ
01 Mayıs 2023 - 11:26