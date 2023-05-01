EKONOMİ
01 Mayıs 2023 - 11:26

Her çocuk başına bir yıl erken emeklilik hakkı kazanana 2 yıl geri ödemesiz kredi, yıllık 12 bin 800 TL indirim.. Detaylar belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Aile Koruma Kalkanı Programı'nda detaylar ortaya çıktı. Ev kadınları emekli aylığına erişebilecek, devlet ise primlerin üçte birini ödeyecek. Çocuk başına 1 yıl erken emekliliğin dahil olduğu programda iki yıl vadeli faizsiz kredi desteği verilecek. İşte, konuyla ilgili detaylar..

EKONOMİ
01 Mayıs 2023 - 11:26
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Her çocuk başına bir yıl erken emeklilik hakkı kazanana 2 yıl geri ödemesiz kredi, yıllık 12 bin 800 TL indirim.. Detaylar belli oldu!


Aile Koruma Kalkanı programında detaylar açıklandı. Sistem üç kategoriye ayrılmıştır: tam zamanlı ev kadınları için emeklilik, ek gelir için aile destek sistemiyle birlikte yeni evliler için destek. Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak görev yapan Emre Gülşen, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında programın detaylarını üç başlık altında tek tek anlattı.

YILLIK 12 BİN 800 TL PRİM DESTEĞİ

Bu kapsamda ev hanımlarının emeklilik yaşına kadar sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından ödenecek. . 2023 yılından itibaren ödenen prim 3.000 202 TL'den 2.000 135 TL'ye düşürülecek. Yani 67 TL prim indirimi alıyorsunuz. Bu da yılda 12.000 800 TL'ye denk geliyor.



Her çocuk başına bir yıl erken emeklilik hakkı kazanana 2 yıl geri ödemesiz kredi, yıllık 12 bin 800 TL indirim

HER ÇOCUK İÇİN 1 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bir başka program detayına göre ev hanımları sahip oldukları çocuk sayısına göre erken emekli olabiliyor. Örneğin, bir ev hanımı üç çocuğu var ise her çocuk için 1 yıl olmak üzere üç yıl önceden emekli olabilir.

2 YIL ÖDEMESİZ SIFIR FAİZLİ KREDİ

Yeni evli çiftler için hazırlanan destek paketinde 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği geliyor. 150.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteği veriliyor.

Aileden en az bir kişiye istihdam fırsatı da programın bir parçası.. İŞKUR aracılığıyla özel sektörde istihdam edilmesi planlanacak olan programda bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kamu sektörü işçisi olarak istihdam edilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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