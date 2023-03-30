Her dediği er ya da geç çıkan Selçuk Geçer'den flaş açıklama! Dolar borcu olanlar dikkat: O tarihten sonra yandınız!







EKONOMİST SELÇUK GEÇER DOLAR YORUMUNDA BULUNDU











SEÇİM SONRASI 40 TL OLABİLİR

Dolar kurunun 2021 Eylül ayından bu yana dalgalanmalar sergilemesi, sadece yatırımcıları değil, aynı zamanda potansiyel yatırımcıları da endişelendirdi. Bu durum, ülke ekonomisi için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Dolar hakkındaki yorumu ile endişelendiren uzman isim, 40 TL'yi bulacağını söyledi. İşte detaylar...Dolar kurunda 2021 Eylül ayından bu yana görülen dalgalanmalar sadece yatırımcıları değil, aynı zamanda potansiyel yatırımcıları da endişelendirmeye başladı. Dolar kuru, yılın Eylül ayında başlayan yükseliş trendiyle birlikte Aralık ayının ortasında tarihi seviyeler olan 18 TL'ye kadar yükselerek, diğer döviz kurlarını da yeni rekorlar kırmaya teşvik etti. Ancak son zamanlarda Amerikan ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmelerle birlikte dolar kuru yeniden değer kazandı ve bu durum ülkemiz ekonomisi için ciddi bir tehdit haline geldi.2021 yılından bu yana çeşitli olaylar nedeniyle yükseliş trendine giren dolar kuru, yüksek enflasyonun başlamasıyla birlikte artmaya başladı. Son haftalarda ise Amerika'da yaşanan küresel çapta etkili olan ekonomik olaylar nedeniyle güçlenmeye başladı. Amerika Merkez Bankası, yüksek enflasyona karşı aldığı faiz artırımı kararlarıyla dalgalanan dolar kuru, daha sonra ülkenin önde gelen bankalarından 3'ünün iflasıyla birlikte yükselişini sürdürdü. Bu durum, yatırımcıların yüzünü güldürürken ülke ekonomisi için tehlikeli bir noktaya ulaşmış durumda. Dolar kurunun değer kazanmaya devam etmesi, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine neden oldu ve piyasa analistlerinin öngörülerini değiştirdi. Ayrıca ülkemizde yakın bir zamanda yapılacak seçimlerin yarattığı belirsizlik de dolar kurundaki dalgalanmayı artırdı. Bu durum, Ekonomist Selçuk Geçer tarafından da değerlendirildi ve dolar borçlularını uyardı. Geçer, öngörülerini paylaşarak, dolar kurunun yükseliş trendinde olduğunu ve dolar borçlarının yüksek risk içerdiğini belirtti.Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunda geri çekilmeler olabileceğini ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ani ataklar beklenmediğini söyledi. Ancak seçim sonrasında dolar kurunda yukarı yönlü grafiklerin beklendiğini ve yükselişlerin ani olacağını ifade eden Geçer, dolar kurunun yaz sonuna kadar 40 TL'ye kadar çıkabileceği endişesini dile getirdi. Bu durum, yatırımcıları ve ülke ekonomisini tedirgin ediyor.